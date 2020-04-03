В Киеве с 5 апреля начнут отключать отопление в жилых домах

К тому времени среднесуточная температура будет выше +8.

В Киеве с 5 апреля начнут отключать отопление в жилых домах

В Киеве с 5 апреля начнут отключение отопление в жилых домах. Об этом сообщили на странице Киевской городской администрации в Facebook.

Отмечается, что такое решение принято, поскольку со следующей недели среднесуточная температура составит выше +8, что дает основание завершить отопительный сезон. На сворачивание систем централизованного отопления с протяжностью тепловых сетей более 2,7 км необходимо 2-3 дня.

"Поэтому процесс прекращения теплопоставок мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение прошло синхронно с существенным потепление, которое ожидается уже со вторника. Мы в который раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях карантина и ограничений", - сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, власти Киева решили с 25 марта отключить отопление в школах и детских садах, которые ушли на карантин из-за коронавируса.

Еще 6 марта в КГГА заявили, что жители многоэтажек уже могут подавать заявления на отключение отопления, чтобы не переплачивать.

30 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отключение отопления в Киеве может состояться уже в конце этой недели.



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