СБУ предотвратила на Киевщине торговлю оружием и боеприпасами из зоны ООС (фото, видео)

СБУ разоблачила незаконный сбыт взрывчатки, огнестрельного оружия и боеприпасов. Двое жителей Киева и Киевской области переправляли из зоны ООС военные средства поражения, после чего подыскивали клиентов, в том числе среди криминалитета.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ .

“Двое жителей Киева и Василькова нелегально переправляли военные средства поражения из района проведения операции Объединенных сил для продажи. Товар они прятали на территории собственных домов. Своих клиентов торговцы оружием подыскивали через личные связи, в частности в криминальных кругах”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали два факта противоправной продажи средств поражения.

Злоумышленники были задержаны после попытки продажи двух тротиловых шашек общим весом 800 гр, автомата Калашникова, подствольного гранатомета, двух боевых пистолетов Макарова, 5 гранатометных выстрелов ВОГ-17, более 130 патронов различного калибра, в частности к крупнокалиберного пулемета. За этот арсенал злоумышленники пытались получить 5,4 тыс. долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сотрудники Нацполиции и прокуратуры задержали в Соломенском районе Киева 43-летнего уроженца Тбилиси, подозреваемого в хранении оружия. В его гараже нашли предметы, похожие на оружие, комплектующие к ним и боеприпасы.

Фото: пресс-служба СБУ