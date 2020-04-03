В Олешках от коронавируса умерла медсестра

Заражение подтвердили уже после смерти женщины.

В Олешках от коронавируса умерла медсестра
Юрий Гусев (в центре) во время брифинга
Фото: facebook.com/khoda.gov.ua

В городе Олешки Херсонской области от коронавируса умерла медсестра местной больницы.

Об этом на брифинге в четверг сообщил глава областной государственной администрации Юрий Гусев.

"К сожалению, могу констатировать, что у нас есть первый летальный случай. Женщина в Олешках умерла. И, к сожалению, это медицинский работник", - сообщил Гусев.

Около 100 сотрудников медучреждения, в котором она работала, отправили на самоизоляцию. По словам директора департамента здравоохранения ОГА Виктора Короленко, сейчас рассматривается вопрос о замещении медперсонал, чтобы больница могла продолжить работу.

Он также рассказал, что коронавирус у медсестры выявили посмертно.

"Это медицинская сестра. У нее взяли анализ утром и должны были его сделать. Вечером, когда должны были быть известны результаты, она, к сожалению, умерла", - сообщил Короленко.

По состоянию на утром 2 апреля в Херсонской области подтвердили четыре случая коронавируса (Геническ, Херсон, Голая Пристань, Олешки), один из которых привел к летальному исходу.

Напомним, что 2 апреля о первой смерти от коронавируса также сообщил мэр Киева.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черновицкой области зафиксировали 59 случаев коронавирусаВ Черновицкой области зафиксировали 59 случаев коронавируса
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
В Киеве выявлено восемь новых случаев COVID-19В Киеве выявлено восемь новых случаев COVID-19
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляциюВ Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Ивано-Франковске подтвердили пятую смерть от коронавирусаВ Ивано-Франковске подтвердили пятую смерть от коронавируса
В Сокирянах умерла пенсионерка с COVID-19В Сокирянах умерла пенсионерка с COVID-19
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляциюВ Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ивано-Франковске умерла роженица, приехавшая из ПольшиВ Ивано-Франковске умерла роженица, приехавшая из Польши
В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса
Нацполиция дезинфицирует лапы служебным собакам из-за коронавирусаНацполиция дезинфицирует лапы служебным собакам из-за коронавируса
В Черновцах от коронавируса умер 84-летний мужчинаВ Черновцах от коронавируса умер 84-летний мужчина
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавирусаВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
Кинофестиваль "Молодость" перенесли из-за коронавирусаКинофестиваль "Молодость" перенесли из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости