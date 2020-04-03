На Киевщине начались торфяные пожары (видео)

На Киевщине начались торфяные пожары (видео)

В Киевской области начались возгорания торфа. Бойцы ГСЧС сегодня утром выехали на ликвидацию возгораний торфа в четырех районах Киевщины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области.

“За последние сутки было зафиксировано 3 случая возгорания торфа в: Иванковском, Бородянском и Киево-Святошинском районах. А уже утром подразделения снова выехали на тушение торфяников уже в 4 районах”, – сказано в сообщении. 

Отмечается, что ликвидация возгораний в настоящее время продолжается. На местах происшествия работают 12 единиц техники и 35 человек личного состава.

В ГСЧС подчеркнули, что дым от таких пожаров распространяется на значительные территории, что резко снижает видимость, вызывает значительные трудности в работе транспорта и ухудшает самочувствие граждан.

Напомним, столичные пожарные 31 марта 10 раз выезжали тушить пожары на открытых территориях. Так, возгорания травяного настила, камыша и мусора произошли в Деснянском, Дарницком, Голосеевском, Шевченковском и Днепровском районах Киева.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области


Александр Кравченко, КиевВласть

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