Тина Кароль показала, чем занимается на карантине

Тина Кароль показала, как гоняет целлюлит на карантине: эротика в чистом виде

Тина Кароль, неизменно вызывающая восторги многочисленных поклонников своей красотой, может похвастаться идеальной фигурой. Однако не все знают, что такая стройность дается певице нелегко.

Тина не раз сознавалась, что в юности была довольно пышной девушкой. И только регулярные самоограничения привели ее к такой форме, в которой она пребывает сейчас. Кроме диеты, естественно, звезда поддерживает форму еще и регулярными физическими упражнениями.

Конечно она это делает регулярно, однако на карантине у певицы появилось время снять свои занятия спортом и показать поклонникам. Так, кадры с ее тренировкой в спортзале появились в сториз Тины Кароль.

Тина Кароль показала, чем занимается на карантине

Для занятий Тина надела скромный черный костюм, закрывающий ее тело, но при этом плотно его облегающий. В таком костюме хорошо прочерчены все соблазнительные изгибы фигуры молодой женщины.

Тина Кароль показала, чем занимается на карантине

Видно, что певица довольно интенсивно нагружает себя в спортзале, что позволяет ей не только хорошо выглядеть, но и выдерживать напряженный график и ритм во время гастролей. Да и на сцене певица, кроме своего безупречного вокала, все чаще стала показывать почти акробатические номера, что свидетельствует о том, что она находится в прекрасной спортивной форме.

Тина Кароль показала, чем занимается на карантине

Напомним, недавно Тина Кароль показала своим подписчикам, как выглядит дома без макияжа. Многие признали, что без мейкапа у певицы совсем юное лицо. Однако некоторые не узнали звезду из-за того, что на фото у нее карие глаза, а на сцене всегда серые.


Марченко Любов, Тудей

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