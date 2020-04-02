Тина Кароль показала, чем занимается на карантине
Тина Кароль, неизменно вызывающая восторги многочисленных поклонников своей красотой, может похвастаться идеальной фигурой. Однако не все знают, что такая стройность дается певице нелегко.
Тина не раз сознавалась, что в юности была довольно пышной девушкой. И только регулярные самоограничения привели ее к такой форме, в которой она пребывает сейчас. Кроме диеты, естественно, звезда поддерживает форму еще и регулярными физическими упражнениями.
Конечно она это делает регулярно, однако на карантине у певицы появилось время снять свои занятия спортом и показать поклонникам. Так, кадры с ее тренировкой в спортзале появились в сториз Тины Кароль.
Для занятий Тина надела скромный черный костюм, закрывающий ее тело, но при этом плотно его облегающий. В таком костюме хорошо прочерчены все соблазнительные изгибы фигуры молодой женщины.
Видно, что певица довольно интенсивно нагружает себя в спортзале, что позволяет ей не только хорошо выглядеть, но и выдерживать напряженный график и ритм во время гастролей. Да и на сцене певица, кроме своего безупречного вокала, все чаще стала показывать почти акробатические номера, что свидетельствует о том, что она находится в прекрасной спортивной форме.
Напомним, недавно Тина Кароль показала своим подписчикам, как выглядит дома без макияжа. Многие признали, что без мейкапа у певицы совсем юное лицо. Однако некоторые не узнали звезду из-за того, что на фото у нее карие глаза, а на сцене всегда серые.