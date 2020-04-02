В пгт Кожанка на Фастовщине заканчивают строительство медамбулатории, которое вели с 2018 года (видео)
В поселке городского типа (ПГТ) Кожанка Фастовского района (Киевская обл.) завершается строительство новой медамбулатории, в которой предусмотрено жилье для семейного врача. Строительство, проводившееся за счет субвенции из государственного бюджета и софинансирования из местного бюджета, началось еще в 2018 году, общая стоимость работ составила около 7,2 млн гривен.
Об этом
Председатель Фастовского районного совета Геннадий Сиваненко, его заместитель Владимир Куценко и и.о. председателя Фастовской райгосадминистрации (РГА) Юрий Волков (на фото) проинспектировали ведение строительных работ в медамбулатории в поселке городского типа Кожанка Фастовского района.
“На 95, 98 или 99 процентов готово. Осталось только закончить небольшие такие недоделки”, – отметил Юрий Волков.
По его словам, амбулаторию откроют “до начала весенне-полевых работ”.
По словам авторов сюжета, в амбулатории, которая будет обслуживать семь близлежащих сел, предусмотрено жилье для семейного врача. Строительство, проводившееся за счет субвенции из государственного бюджета и софинансирования из местного бюджета, началось еще в 2018 году, общая стоимость работ составляет около 7,2 млн гривен.
Как сообщала 15 января с.г.
ООО
По результатам участия в публичных закупках ООО "С.В.С. Групп "
* КНП "Фастівський центр первинної медико-санітарної допомоги" (Код ЄДРПОУ: 38036489)
** ТОВ “С.В.С. Груп” (Код ЄДРПОУ: 37165039)
Фото: скриншот видео