В пгт Кожанка на Фастовщине заканчивают строительство медамбулатории, которое вели с 2018 года (видео)

В пгт Кожанка на Фастовщине заканчивают строительство медамбулатории, которое вели с 2018 года (видео)

В поселке городского типа (ПГТ) Кожанка Фастовского района (Киевская обл.) завершается строительство новой медамбулатории, в которой предусмотрено жилье для семейного врача. Строительство, проводившееся за счет субвенции из государственного бюджета и софинансирования из местного бюджета, началось еще в 2018 году, общая стоимость работ составила около 7,2 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сюжета телеканала “Фастів ТБ”, который был размещен на сервисе YouTube 1 апреля 2020 года.

Председатель Фастовского районного совета Геннадий Сиваненко, его заместитель Владимир Куценко и и.о. председателя Фастовской райгосадминистрации (РГА) Юрий Волков (на фото) проинспектировали ведение строительных работ в медамбулатории в поселке городского типа Кожанка Фастовского района.

“На 95, 98 или 99 процентов готово. Осталось только закончить небольшие такие недоделки”, – отметил Юрий Волков.

По его словам, амбулаторию откроют “до начала весенне-полевых работ”.

По словам авторов сюжета, в амбулатории, которая будет обслуживать семь близлежащих сел, предусмотрено жилье для семейного врача. Строительство, проводившееся за счет субвенции из государственного бюджета и софинансирования из местного бюджета, началось еще в 2018 году, общая стоимость работ составляет около 7,2 млн гривен.

Как сообщала 15 января с.г. KV, в 2020 году в Киевской области должны построить четыре амбулатории первичной медицинской помощи. Первое из этих медучреждений должно было появиться в поселке Кожанка Фастовского района в марте с.г. Подрядчиком на строительстве амбулатории первичной медицинской помощи на ул. Шевченко, 6 в пгт Кожанка является ООО "С.В.С Групп", сумма работ – 1,87 млн гривен.

ООО "С.В.С. Групп" было зарегистрировано в 2010 году. Учредители – Сергей Роздобудько (50%) (директор) и Виктор Карпенко (50%). Размер уставного капитала – 3,6 тыс. Гривен. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

По результатам участия в публичных закупках ООО "С.В.С. Групп " заключило 40 договоров на общую сумму 77970000 гривен. Крупнейшим его заказчиком является Департамент регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства КОДА.

* КНП "Фастівський центр первинної медико-санітарної допомоги" (Код ЄДРПОУ: 38036489)

** ТОВ “С.В.С. Груп” (Код ЄДРПОУ: 37165039)

Фото: скриншот видео


Игорь Константинов, КиевВласть

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