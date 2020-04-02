Кличко: те, кто плюет на карантин, будут платить

Уже пять человек оштрафованы на 17 тысяч гривен.

Кличко: те, кто плюет на карантин, будут платить
Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил нарушителям карантина крупными штрафами.

"Несмотря на постоянные призывы к жителям города и предпринимателям соблюдать ограничительные меры, многие пренебрегают правилами. Буквально вчера полиция составила протокол на предпринимателя, который не прекратил работу кафе", - рассказал он во время ежедневного видеообращения в четверг.

По его словам, за подобные нарушения полиция уже составила 466 административных протоколов, в том числе за нарушение обсервации - больше 60. Пять человек уже оштрафовали на 17 тысяч гривен, остальные протоколы находятся в судах.

"Хочу напомнить, что ответственность за нарушения режима самоизоляции и обсервации следующая: первое нарушение - 17 тысяч гривен, второе нарушение - 34 тысячи гривен, третье нарушение - уголовная ответственность. Я уверен: те, кто плюет на правила, должны платить, и они будут платить", - сказал Кличко.

Напомним, что в ближайшие дни карантин в Украине еще больше ужесточат. Во всех общественных местах введут обязательное ношение масок, а людям запретят собираться больше двух.

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