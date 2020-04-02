Кличко пригласил священников в онлайн

Кличко пригласил священников в онлайн

Мэр Киева Виталий Кличко (на фото) призвал представителей всех религиозных конфессий соблюдать ограничения, введенные в связи с карантином, и не проводить мероприятий с большим скоплением людей. Это касается и празднования Пасхи.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Я встречался с представителями всех конфессий. Обратился к ним ответственно относиться, соблюдать ограничения и прислушиваться к рекомендациям специалистов, медиков, которые предупреждают об опасности проведения мероприятий с большим скоплением людей. Я понимаю, что большой светлый праздник Пасха, я понимаю, что после зимы мы все устали и хотим общения, но, тем не менее, мы должны делать все, чтобы придерживаться ограничений неделю-две-три, для того, чтобы остановить распространение инфекции” – сказал Виталий Кличко.

Также он обратился к представителям конфессий по возможности проводить онлайн-службы и находить любую возможность объяснять людям, почему коронавирус опасен. 

Напомним, власти Киева решили не возобновлять работу продуктовых рынков и сельскохозяйственных ярмарок до улучшения эпидемиологической ситуации в столице. Таким образом, столичные власти решили не прислушиваться к разрешению Министерства здравоохранения открыть продуктовые рынки при соблюдении санитарных ограничений. 

Фото: KV


Александр Кравченко, КиевВласть

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