СБУ провела обыски в клинике "Евролаб" из-за возможного сокрытия положительных результатов тестов на COVID-19

Правоохранители изъяли необходимые для следствия документы.

СБУ провела обыски в клинике ?"Евролаб" из-за возможного сокрытия положительных результатов тестов на COVID-19
Клиника "Евролаб" (архивное фото)
Фото: Макс Требухов

Сотрудники Службы безопасности провели обыски в клинике "Евролаб" по факту возможного умышленного сокрытия положительных результатов тестов на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Главное следственное управление СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО "Евролаб" действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины... Поэтому 1 апреля на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли необходимые для следствия документы.

"В ближайшее время эти документы будут изучены с привлечением специалистов Министерства здравоохранения, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве", - сообщили в СБУ.

Продолжается досудебное расследование продолжается.

Напомним, в апреле прошлого года медицинский центр "Евролаб", где сдавал анализы на наркотики тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский, заявил, что ошибся с указанием даты в результатах обследования.

Это произошло после того, как накануне Зеленский выложил в Facebook результаты исследования с датой забора материала 2 апреля, а потом поменял документ на аналогичный, но с датой забора 5 апреля. Подпись исполнителя на двух документах при этом существенно отличалась, хотя указан один и тот же человек.

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