СБУ провела обыски в клинике ?"Евролаб" из-за возможного сокрытия положительных результатов тестов на COVID-19

Сотрудники Службы безопасности провели обыски в клинике "Евролаб" по факту возможного умышленного сокрытия положительных результатов тестов на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Главное следственное управление СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО "Евролаб" действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины... Поэтому 1 апреля на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли необходимые для следствия документы.

"В ближайшее время эти документы будут изучены с привлечением специалистов Министерства здравоохранения, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве", - сообщили в СБУ .

Продолжается досудебное расследование продолжается.

Напомним, в апреле прошлого года медицинский центр "Евролаб", где сдавал анализы на наркотики тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский, заявил, что ошибся с указанием даты в результатах обследования.

Это произошло после того, как накануне Зеленский выложил в Facebook результаты исследования с датой забора материала 2 апреля, а потом поменял документ на аналогичный, но с датой забора 5 апреля. Подпись исполнителя на двух документах при этом существенно отличалась, хотя указан один и тот же человек.