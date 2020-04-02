Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 804
За сутки зафиксировали 135 новых заражений и три смерти.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 804. За сутки их количество увеличилось на 135. Зафиксированы 20 летальных случаев (за сутки - три), 13 человек выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Суточный рост количества заболевших 1 апреля стал самым большим с начала эпидемии.
Большой скачок зафиксировали в Черновицкой области (39 новых случаев) и Киеве (26 новых случаев).
Статистика по областям:
- Винницкая обл. - 51 случаев;
- Волынская обл. - 10 случаев;
- Днепропетровская обл. - 10 случаев;
- Донецкая обл. - 7 случаи;
- Житомирская обл. - 6 случаи;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 19 случаев;
- Ивано-Франковская область - 74 случаев;
- м. Киев - 160 случаев;
- Киевская обл. - 64 случая;
- Кировоградская обл. - 7 случаи;
- Львовская обл. - 11 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 14 случаев;
- Полтавская обл. - 5 случай;
- Ровенская обл. - 19 случаев;
- Сумская обл. - 26 случаев
- Тернопольская обл. - 106 случаев;
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 4 случая;
- Хмельницкая обл. - 6 случай;
- Черкасская обл. - 54 случаев;
- Черновицкая обл. - 143 случаев;
- Черниговская обл. - 3 случая.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, из 804 подтвержденных случаев госпитализированы 398 человек, а остальные лечатся дома.
Среди госпитализированных - 20 детей и 26 медицинских работников.
На аппарате искусственной вентиляции легких находится 1 человек, сообщил Ляшко.
Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.