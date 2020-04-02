Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 804

За сутки зафиксировали 135 новых заражений и три смерти.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 804. За сутки их количество увеличилось на 135. Зафиксированы 20 летальных случаев (за сутки - три), 13 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Суточный рост количества заболевших 1 апреля стал самым большим с начала эпидемии.

Большой скачок зафиксировали в Черновицкой области (39 новых случаев) и Киеве (26 новых случаев).

Статистика по областям:

Винницкая обл. - 51 случаев;

Волынская обл. - 10 случаев;

Днепропетровская обл. - 10 случаев;

Донецкая обл. - 7 случаи;

Житомирская обл. - 6 случаи;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 19 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случаев;

м. Киев - 160 случаев;

- 160 случаев; Киевская обл. - 64 случая;

Кировоградская обл. - 7 случаи;

Львовская обл. - 11 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 14 случаев;

Полтавская обл. - 5 случай;

Ровенская обл. - 19 случаев;

Сумская обл. - 26 случаев

Тернопольская обл. - 106 случаев;

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 4 случая;

Хмельницкая обл. - 6 случай;

Черкасская обл. - 54 случаев;

Черновицкая обл. - 143 случаев;

Черниговская обл. - 3 случая.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, из 804 подтвержденных случаев госпитализированы 398 человек, а остальные лечатся дома.

Среди госпитализированных - 20 детей и 26 медицинских работников.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 1 человек, сообщил Ляшко.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.