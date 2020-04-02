Группа воров банковских терминалов, в состав которой входил полицейский, задержана на Киевщине (фото, видео)

Сотрудники полиции задержали вооруженную группу лиц, которых подозревает в краже банковских терминалов на территории Киевской области. Один из подозреваемых – действующий сотрудник полиции, остальные ранее имели судимости за имущественные преступления.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Организованная группа лиц в возрасте 25-35 лет обоснованно подозревается в совершении 5 краж банковских терминалов на территории столичной области. Самый молодой фигурант – действующий сотрудник полиции, все остальные участники имели судимость за совершение имущественных преступлений. По предварительным данным, общий преступный “заработок” молодчиков составляет более 400 тыс. гривен”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что при проведении пяти санкционированных и трех неотложных обысков в квартирах злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли балаклавы, пистолеты, обрезы, патроны, боеприпасы, ножи, схемы расположения терминалов и деньги.

Кроме того, изъяли 4 автомобиля, на которых подозреваемые передвигались и совершали преступления.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Киева и Киевщины.

Напомним, на Лукьяновке столичная полиция задержала двух мужчин за попытку взлома платежного терминала. Злоумышленники пытались похитить деньги, взломав защитную крышку с помощью лома и отвертки. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области