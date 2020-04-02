Седьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Донецкой области

Коронавиус обнаружили у 67-летней жительницы Белозерска, контактировавшей с приехавшим из-за границы родственником.

Седьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Донецкой области
Фото: ajansspor.com

В Донецкой области лабораторно подтвердили седьмой случай заражения COVID-19.

Коронавиус обнаружили у 67-летней жительницы Белозерска, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Седьмой лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксировано в Донецкой области. 67-летняя жительница Белозерская контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Состояние больного вечер врачи оценивают как средней тяжести", - написал он в фейсбуке.

Кириленко сообщил, что пострадавшую госпитализировали в инфекционную больницу Мирнограда.

Также глава ОГА на 14:00 четверга, 1 апреля, анонсировал прямую трансляцию на его официальной странице в фейсбуке, где он более подробно расскажет о ситуации с коронавирусом в области и ответит на вопросы.

Утром 1 апреля, по данным Минздрава, в Донецкой области было 6 случаев COVID-19. Данные из временно оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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