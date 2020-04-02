Седьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Донецкой области
Коронавиус обнаружили у 67-летней жительницы Белозерска, контактировавшей с приехавшим из-за границы родственником.
В Донецкой области лабораторно подтвердили седьмой случай заражения COVID-19.
Коронавиус обнаружили у 67-летней жительницы Белозерска, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.
"Седьмой лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксировано в Донецкой области. 67-летняя жительница Белозерская контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Состояние больного вечер врачи оценивают как средней тяжести", - написал он в фейсбуке.
Кириленко сообщил, что пострадавшую госпитализировали в инфекционную больницу Мирнограда.
Также глава ОГА на 14:00 четверга, 1 апреля, анонсировал прямую трансляцию на его официальной странице в фейсбуке, где он более подробно расскажет о ситуации с коронавирусом в области и ответит на вопросы.
Утром 1 апреля, по данным Минздрава, в Донецкой области было 6 случаев COVID-19. Данные из временно оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской областей отсутствуют.