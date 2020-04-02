Более 60 украинцев сбежали из обсервации в отеле “Казацкий”, за что были оштрафованы на 17 тысяч гривен (видео)

Более 60 украинцев сбежали из обсервации в отеле &ldquo;Казацкий&rdquo;, за что были оштрафованы на 17 тысяч гривен (видео)

Более 60 украинцев, недавно вернувшихся из-за границы, сбежали из обсервации в отеле “Казацкий”, за что были оштрафованы на 17 тысяч гривен каждый. В Министерстве внутренних дел Украины пообещали и далее штрафовать за каждый случай нарушения обсервации. В то же время, если будет подтвержден факт заражения кого-нибудь, то виновные будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 325 Уголовного кодекса, по которой грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Об этом KV стало известно из эфира телеканала “112 Украина”. 

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко (на фото) прокомментировал в эфире телеканала информацию о том, что более 60 украинцев, которые недавно вернулись из-за границы, сбежали из обсервации в отеле “Казацкий”. По его словам, на всех сбежавших выписан штраф по 17 тысяч гривен на человека. 

В то же время замминистра пообещал, что и последующие случаи нарушения обсервации также будут пресекаться крупными штрафами. А если будет подтвержден факт заражения кого-нибудь, то виновные будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 325 Уголовного кодекса, по которой грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, Геращенко пояснил, что люди смогли покинуть отель из-за "законодательных неточностей" – и силовых действий полиция, которая охраняла место обсервации, применить не могла.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о выборе места обсервации для украинцев, прибывших в столицу из-за границы, принимала не городская власть. Городской голова отметил, что вопросом возвращения людей спецрейсами занимается Министерство инфраструктуры. Таким образом, по словам Кличко, куда расселять людей, решали структуры государственного уровня. Ранее из-за недовольства условиями в отеле “Казацкий” некоторые украинцы объявили голодовку. 

Как сообщала KV, до этого в аэропорт “Борисполь” прибыли рейсы с эвакуированными из Вьетнама и Бали украинцами. Прилетевшие из Хошимина пассажиры сломали двери аэропорта и разъехались по домам. Большую часть пассажиров рейса с Бали поселили на обсервацию в столичный отель “Казацкий”. 

Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 столичные власти решили рекомендовать ограничить использование личного транспорта во время действия карантина. Личным транспортом не рекомендуется пользоваться для перемещения между населенными пунктами, районами, регионами без насущной необходимости. 

Фото: скриншот видео


Сергей Албул, КиевВласть

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