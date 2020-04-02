Более 60 украинцев сбежали из обсервации в отеле “Казацкий”, за что были оштрафованы на 17 тысяч гривен (видео)
Более 60 украинцев, недавно вернувшихся из-за границы, сбежали из обсервации в отеле “Казацкий”, за что были оштрафованы на 17 тысяч гривен каждый. В Министерстве внутренних дел Украины пообещали и далее штрафовать за каждый случай нарушения обсервации. В то же время, если будет подтвержден факт заражения кого-нибудь, то виновные будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 325 Уголовного кодекса, по которой грозит ограничение свободы на срок до трех лет.
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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко (на фото) прокомментировал в эфире телеканала информацию о том, что более 60 украинцев, которые недавно вернулись из-за границы, сбежали из обсервации в отеле “Казацкий”. По его словам, на всех сбежавших выписан штраф по 17 тысяч гривен на человека.
В то же время замминистра пообещал, что и последующие случаи нарушения обсервации также будут пресекаться крупными штрафами. А если будет подтвержден факт заражения кого-нибудь, то виновные будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 325 Уголовного кодекса, по которой грозит ограничение свободы на срок до трех лет.
Кроме того, Геращенко пояснил, что люди смогли покинуть отель из-за "законодательных неточностей" – и силовых действий полиция, которая охраняла место обсервации, применить не могла.
Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о выборе места обсервации для украинцев, прибывших в столицу из-за границы, принимала не городская власть. Городской голова отметил, что вопросом возвращения людей спецрейсами занимается Министерство инфраструктуры. Таким образом, по словам Кличко, куда расселять людей, решали структуры государственного уровня. Ранее из-за недовольства условиями в отеле “Казацкий” некоторые украинцы объявили голодовку.
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Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 столичные власти решили рекомендовать ограничить использование личного транспорта во время действия карантина. Личным транспортом не рекомендуется пользоваться для перемещения между населенными пунктами, районами, регионами без насущной необходимости.
Фото: скриншот видео