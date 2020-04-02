В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"

На суде он заявил, что пошел в магазин без маски, так как их нет в продаже.

В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Фото: korrespondent

Заречный районный суд Сум оштрафовал 48-летнего местного жителя Павла Костенко на 17 тысяч гривен за то, что он зашел в супермаркет "АТБ" без маски.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Вечером 30 марта мужчина зашел в магазин «АТБ» без маски, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил правила карантина и совершил правонарушение предусмотренное ст. 44-3 КУоАП", - говорится в сообщении.

На суде мужчина не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе.

Местному изданию "Курс" он рассказал, что пошел в магазин, но его не пустил внутрь охранник. Костенко начал с ним спорить, и тот вызвал полицейских, которые составили на него протокол по статье 44-3 Кодекса об административных правонарушениях - "нарушение правил карантина". Она предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Костенко сказал судье, что пошел в магазин без маски, так как их нет в продаже.

"Судья говорит: надо было пошить. А я же не швея! Я не умею их шить, я даже не знаю, как оно шьется. Оно же от чего-то защищать должно! Не просто кусок тряпки вырезал, одел - все!", - возмутился он.

Рассмотрев дело, судья признал сумчанина виновным и назначил ему штраф 17 тысяч гривен. Также он должен заплатить 420 гривен судебного сбора.

Костенко - пенсионер МВД. По его словам, он сейчас не работает, и штраф ему оплатить нечем.

"Это нереально, чтобы я заплатил. У меня пенсия 3100, это мне полгода полностью ее отдавать. Это просто для меня нереально! Я бы пошел и повесился, похороны дешевле", - сказал мужчина, добавив, что будет подавать апелляцию.

Напомним, статья "нарушение правил карантина" появилась в Кодексе об административных правонарушениях 17 марта. По состоянию на 31 марта полицейские оформили по ней более 3 тыс. протоколов.

Сегодня, 1 апреля, Кабинет министров решил вести более жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса. Так, во время карантина будет действовать запрет на пребывание в общественных местах без маски или респиратора; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных; посещение спортивных и детских площадок; проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.

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