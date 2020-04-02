В Ивано-Франковске подтвердили пятую смерть от коронавируса

Вспышку болезни зафиксировали в перинатальном центре.

В Ивано-Франковске подтвердили пятую смерть от коронавируса
Фото: galychyna.if.ua

30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре умерла инфицированная коронавирусом 60-летняя женщина из Коломыи, которая поступила в гинекологическое отделение на операцию.

Об этом пишет местное издание "Курс" со ссылкой на врио главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива.

Руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский также сообщил, что сейчас в роддоме есть четыре пациентки с температурой. Их перевели в отдельные палаты, провели экспресс-тесты на коронавирус. Результаты - негативные (то есть коронавирус не подтвержден). Анализы направили в лабораторию на исследование, в четверг будут результаты.

В то же время коронавирус подтвердили у четырех сотрудников роддома. Один из них в этом время находился на курсах, другой в отпуске. Оставшихся двух отстранили от работы и отправили на самоизоляцию.

Позже мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в фейсбуке сообщил, что на коронавирус проверят всех сотрудников и пациенток перинатального центра.

"Областной перинатальный и городской родильный - это фактически два здания, связанные между собой. После этих двух смертей и подтвержденных случаев заболевания среди медицинского персонала мы с руководством нашего городского роддома приняли решение протестировать на коронавирус абсолютно всех - и персонал, и рожениц, и детей. Первые анализы провели уже сегодня, ждем результатов", - сказал Марцинкив.

Напомним, что 30 марта в Ивано-Франковском перинатальном центре умерла еще одна женщина с коронавирусом. Жительница Болехова скончалась после рождения ребенка.

Всего в Ивано-Франковской умерли уже пять человек, заразились 64 человек.

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