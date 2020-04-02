У инфицированной коронавирусом жительницы Ирпеня родился здоровый ребенок

Через несколько дней сделают повторный анализ.

У инфицированной коронавирусом жительницы Ирпеня родился здоровый ребенок
Фото: bigkiev.ua

В Ирпене у матери, инфицированной коронавирусом, родился здоровый ребенок.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин в фейсбуке.

Беременную женщину госпитализировали 24 марта с подозрением на коронавирус нового типа. На следующий день она благополучно родила в роддоме Белой Церкви, после чего их вернули в Ирпень.

На пятый день ребенку сделали лабораторное исследование на COVID-19, а сегодня стали известны результаты.

"К счастью, ПЦР-анализ негативный. Ребенок чувствует себя хорошо, остается под надзором наших врачей. Через несколько дней сделаем повторный анализ", - рассказал чиновник.

В целом в городе Ирпень подтверждены два случая коронавирусной болезни, в соседних Ворзеле, Гостомеле, Буче - по одному.

Напомним, что еще одна женщина с COVID-19 родила ребенка в Ивано-Франковске. Она умерла на следующий день, болезнь подтвердили посмертно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой областиТри человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляциюВ Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
Блок рекламы


Похожие новости
В Черновицкой области умерли двое пациентов с коронавирусомВ Черновицкой области умерли двое пациентов с коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 549Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 549
В каких городах и районах Киевской области обнаружены зараженные коронавирусом (список)В каких городах и районах Киевской области обнаружены зараженные коронавирусом (список)
Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человекКоличество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек
Минздрав обнародовал возрастную статистику больных коронавирусомМинздрав обнародовал возрастную статистику больных коронавирусом
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
Кличко сообщил о выписке двух человек, переболевших коронавирусомКличко сообщил о выписке двух человек, переболевших коронавирусом
На Закарпатье женщина с коронавирусом заразила 19 человек во время службы в церквиНа Закарпатье женщина с коронавирусом заразила 19 человек во время службы в церкви
В Украине количество больных коронавирусом за сутки выросло на 109 до 418, умерли 9 человекВ Украине количество больных коронавирусом за сутки выросло на 109 до 418, умерли 9 человек
Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человекКоличество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости