Власти Тернополя пообещали по 10 тыс. гривен медикам, которые лечат больных COVID-19

Средства выделили из городского бюджета.

Власти Тернополя пообещали по 10 тыс. гривен медикам, которые лечат больных COVID-19
Фото: Lb.ua

В Тернополе медики, которые лечат больных коронавирусом, получат по 10 тыс. гривен доплаты ежемесячно.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"Доплаты в размере 10 тыс. гривен получат врачи, медсестры и младшие медицинские сестры в больнице скорой помощи, третьей городской больницы, городской детской больницы, работники медуниверситета, которые лечат больных COVID-19 в городских медучреждениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги на доплаты выделили из городского бюджета Тернопольской общины.

"Спасибо медикам за их труд. Вы сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. Ваш труд неоценим. Вы спасаете жизни", - подчеркнули в горсовете.

Напомним, в течение вторника, 31 марта, в Тернопольской области было зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19 - на два случая больше, чем за прошлые сутки. Общее число заразившихся в области по состоянию на 22:00 31 марта выросло до 98 человек. Также сообщалось, что коронавирусом заразились медицинские работники.

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