Полиция раскрыла убийство двух подростков в Золочеве

По подозрению в совершении преступления задержаны два "закладчика".

Национальная полиция раскрыла убийство двух подростков в Золочеве Львовской области.

Как сообщается на сайте ведомства, 16-летнюю девушку и 17-летнего парня искали с 17 марта.

Фото: lv.npu.gov.ua

Во время поисков полицейские получили информацию, что их могли убить двое местных жителей, занимающихся распространением конопли на территории Львова и Золочева методом закладок.

"[Они] тщательно спланировали убийство - выбрали место в лесу близ села Подгорцы, выкопали яму, приготовили орудия совершения преступления и бензин для сожжения тел. 15 марта они заманили юношу и девушку в лес, забили их битой до смерти, тела сбросили в яму, облили бензином, подожгли и закопали", - рассказал начальник ГУ НП во Львовской области Василий Виконский.

31 марта подозреваемых задержали. Во время обысков у них нашли орудие убийства, револьвер, расфасованные в пакеты наркотики, электронные веса и другие вещественные доказательства.

Фото: lv.npu.gov.ua
Фото: lv.npu.gov.ua

Их собираются арестовать по п.1 ч.2 ст.115 (убийство) и ч.2 ст.307 (распространение наркотиков).

Подозреваемым 18 и 19 лет. Им может грозить пожизненное лишение свободы.

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