Большинство киевлян, у которых диагноз COVID-19 подтвердился за минувшие сутки, заразились внутри страны

Уже 132 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки количество больных киевлян увеличилось на 25 человек. Большинство из них заразились внутри страны.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции сообщил, что за минувшие сутки количество киевлян с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 увеличилось на 25 человек.

“Не хочу вас пугать, но динамика распространения вируса в столице – неутешительная. Количество киевлян, заболевших COVID-19, за минувшие сутки увеличилась на 25 человек! Всего в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирус”, – сказал Виталий Кличко.

По словам мэра, из 25-ти новых больных: 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года и 12 женщин – от 21 до 80 лет. Кроме того, заболел один ребенок – девочка, которой чуть больше года. Из 25 больных госпитализировали 15 киевлян. В Александровскую больницу – четырех, в городскую больницу №4 – семь пациентов, в больницу №9 – трех человек и еще одного больного – в клиническую больницу №3.

Остальные 10 больных лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

“Больше половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус расползается и охватывает город”, – заявил Виталий Кличко.

Он также заявил, что власть вовремя ввела ограничительные мероприятия. Несмотря на то, что многим киевлянам это не нравится.

“Если бы мы этого не сделали раньше и еще подождали бы, сегодня картина была бы совсем другой. Всем “не верю в угрозу – и это не про меня” скажу: спуститесь на землю! Прекратите бродить по городу, игнорируя ограничения, введенные, чтобы вас спасти!” – сказал мэр Киева .

Напомним, по данным Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.