Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина

Британец придумал довольно оригинальный способ беспрепятственно выйти на улицу во время карантина. Чтобы остаться незаметным для полицейских и не получить штраф за нарушение правил самоизоляции, мужчина притворился кустом. Об этом сообщает ТСН.

На видео мужчина пытается двигаться скрытно и выдавать себя за куст. Позже к нему присоединяются двое людей, замаскированные под мусорные пакеты. В комментариях к ролику пользователи шутят, что это дети мужчины решили избежать карантина вместе с отцом.

Ролик собрал за два дня 16,8 млн просмотров и 3,2 млн лайков.

Позже в сети девушка призналась, что это был пранк её парня Николаса Мюррея. Кстати, в конце ролика «нарушителя» таки арестовывают полицейские.