Полиция пока не будет штрафовать украинцев за шашлыки на карантине
За отсутствие медицинской маски на улице, а также за приготовление шашлыков в парке или лесной зоне не будут штрафовать, поскольку нет оснований. Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире hromadske.
Почему не будут штрафовать
По словам Шевченко, это «рекомендация государства» — носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.
«Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который, безусловно, используют органы правопорядка», — сказал Шевченко.
За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.
«Пока (штрафов — ред.) нет, но не исключено, что в будущем может быть», — подчеркнул представитель МВД.
Ранее сообщалось
- Штраф за шашлыки в Киеве во время карантина составит от 17 до 34 тыс. грн, по городу будут ходить патрули. Об этом ранее на своей странице в фейсбуке сообщил замглавы КГГА Олег Попенко.
- С 12 марта Украина на карантине. Закрылось большинство магазинов, развлекательные центры, на вынужденные каникулы ушел общественный транспорт.
- На заседании 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.