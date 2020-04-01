Полиция пока не будет штрафовать украинцев за шашлыки на карантине

За отсутствие медицинской маски на улице, а также за приготовление шашлыков в парке или лесной зоне не будут штрафовать, поскольку нет оснований. Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире hromadske.

Фото: segodnya.ua

Почему не будут штрафовать

По словам Шевченко, это «рекомендация государства» — носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

«Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который, безусловно, используют органы правопорядка», — сказал Шевченко.

За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.

«Пока (штрафов — ред.) нет, но не исключено, что в будущем может быть», — подчеркнул представитель МВД .

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