Полиция пока не будет штрафовать украинцев за шашлыки на карантине

За отсутствие медицинской маски на улице, а также за приготовление шашлыков в парке или лесной зоне не будут штрафовать, поскольку нет оснований. Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире hromadske.

Полиция пока не будет штрафовать украинцев за шашлыки на карантине
Фото: segodnya.ua

Почему не будут штрафовать

По словам Шевченко, это «рекомендация государства» — носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

«Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который, безусловно, используют органы правопорядка», — сказал Шевченко.

За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.

«Пока (штрафов — ред.) нет, но не исключено, что в будущем может быть», — подчеркнул представитель МВД.

Ранее сообщалось

  • Штраф за шашлыки в Киеве во время карантина составит от 17 до 34 тыс. грн, по городу будут ходить патрули. Об этом ранее на своей странице в фейсбуке сообщил замглавы КГГА Олег Попенко.
  • С 12 марта Украина на карантине. Закрылось большинство магазинов, развлекательные центры, на вынужденные каникулы ушел общественный транспорт.
  • На заседании 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

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