Количество случаев заболевания COVID-19 в Украине выросло до 669

Выздоровели 10 пацентов.

Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

В Украине количество случаев заболевания коронавирусом выросло до 669.Такие данные по состоянию на 10 утра 1 апреля сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Из них 17 человек погибли, 10 выздоровели. За сутки зафиксировали 120 новых случаев.

Статистика по областям:

  • Винницкая - 49 случаев;
  • Волынская - 7;
  • Днепропетровская - 9;
  • Донецкая - 6;
  • Житомирская - 5;
  • Закарпатская - 1;
  • Запорожская - 13;
  • Ивано-Франковская -64;
  • Кировоградская - 6;
  • Киев - 134;
  • Киевская область - 57;
  • Львовская - 6;
  • Луганская - 3;
  • Одесская - 12;
  • Ровенская - 15;
  • Полтавская - 2;
  • Сумская - 19;
  • Тернопольская - 98;
  • Харьковская - 1;
  • Херсонская - 1;
  • Хмельницкая - 3;
  • Черновицкая - 104;
  • Черкасская - 52;
  • Черниговская - 2.

Данные из временно оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля в Центр поступило 536 сообщений о подозрениях на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрениях", - добавили в Министерстве здравоохранения Украины.

Напомним, что по состоянию на вечер 31 марта в Украине было известно о 645 случаях коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего пациентов с таким диагнозом в Киеве, Черновицкой области и Тернопольской.

Следить за распространением коронавирусной болезни в Украине можно при помощи карты, которую создал Совет нацбезопасности и обороны.



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