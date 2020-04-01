Количество случаев заболевания COVID-19 в Украине выросло до 669
Выздоровели 10 пацентов.
В Украине количество случаев заболевания коронавирусом выросло до 669.Такие данные по состоянию на 10 утра 1 апреля сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Из них 17 человек погибли, 10 выздоровели. За сутки зафиксировали 120 новых случаев.
Статистика по областям:
- Винницкая - 49 случаев;
- Волынская - 7;
- Днепропетровская - 9;
- Донецкая - 6;
- Житомирская - 5;
- Закарпатская - 1;
- Запорожская - 13;
- Ивано-Франковская -64;
- Кировоградская - 6;
- Киев - 134;
- Киевская область - 57;
- Львовская - 6;
- Луганская - 3;
- Одесская - 12;
- Ровенская - 15;
- Полтавская - 2;
- Сумская - 19;
- Тернопольская - 98;
- Харьковская - 1;
- Херсонская - 1;
- Хмельницкая - 3;
- Черновицкая - 104;
- Черкасская - 52;
- Черниговская - 2.
Данные из временно оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля в Центр поступило 536 сообщений о подозрениях на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрениях", - добавили в Министерстве здравоохранения Украины.
Напомним, что по состоянию на вечер 31 марта в Украине было известно о 645 случаях коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего пациентов с таким диагнозом в Киеве, Черновицкой области и Тернопольской.
Следить за распространением коронавирусной болезни в Украине можно при помощи карты, которую создал Совет нацбезопасности и обороны.