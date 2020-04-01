Количество случаев заболевания COVID-19 в Украине выросло до 669

Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

В Украине количество случаев заболевания коронавирусом выросло до 669.Такие данные по состоянию на 10 утра 1 апреля сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Из них 17 человек погибли, 10 выздоровели. За сутки зафиксировали 120 новых случаев.

Статистика по областям:

Винницкая - 49 случаев;

Волынская - 7;

Днепропетровская - 9;

Донецкая - 6;

Житомирская - 5;

Закарпатская - 1;

Запорожская - 13;

Ивано-Франковская -64;

Кировоградская - 6;

Киев - 134;

Киевская область - 57;

Львовская - 6;

Луганская - 3;

Одесская - 12;

Ровенская - 15;

Полтавская - 2;

Сумская - 19;

Тернопольская - 98;

Харьковская - 1;

Херсонская - 1;

Хмельницкая - 3;

Черновицкая - 104;

Черкасская - 52;

Черниговская - 2.

Данные из временно оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля в Центр поступило 536 сообщений о подозрениях на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрениях", - добавили в Министерстве здравоохранения Украины.

Напомним, что по состоянию на вечер 31 марта в Украине было известно о 645 случаях коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего пациентов с таким диагнозом в Киеве , Черновицкой области и Тернопольской.

Следить за распространением коронавирусной болезни в Украине можно при помощи карты, которую создал Совет нацбезопасности и обороны.