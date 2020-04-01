В Киевской области подтверждено 52 случая заболевания COVID-19 (список по районам)

В Киевской области по состоянию на утро 31 марта 2020 года официально подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом. Среди них – два ребенка. 21-летняя девушка из Броваров излечилась от этого заболевания. Умерли двое мужчин в возрасте 47-ми и 49 лет.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации (КОГА) со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Так, на утро 31 марта 2020 года официально подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом, из них:

18 – в Обуховском районе (пгт Козин, с. Романково), в том числе – 2 ребенка;10 – в Киево-Святошинском районе (Вишневое, Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка);4 – в Борисполе;3 – в Белой Церкви;3 – в Броварах;2 – в Обухове;2 – в Ирпене;2 – в Васильковском районе (с. Рославичи);1 – в Бориспольском районе (с.Гнидин);1 - в Ворзеле;1 – в Гостомеле;1 – в Буче;1 – в Белоцерковском районе (с. Фурсы);1 – в Броварском районе (с. Зазимье);1 – в Ставищенском районе (с. Ставище);1 – в Макаровском районе (с. Мостыще).

“Из них на стационарном лечении 19 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 38. Выздоровела одна девушка 21 год (Бровары). Умерло 2 человека: мужчина 49 лет, житель Макаровского р-на и мужчина 47 лет, житель Белой Церкви”, – говорится в сообщении.

По возрасту заболевшие:

1- 10 лет – 3,8%;1 – 20 лет – 3,8%;21 – 30 лет -7,7%;31-40 лет – 25%;41 – 50 лет – 38,5%;51 – 60 лет -19%;70 лет – 1,9%.

Также сообщается, что подозрение на заражение имеют:

43 человек – в Обуховском районе;35 – в Киево-Святошинском районе;25 – в Броварском районе;30 – в Ирпене;18 – в Бориспольском районе;9 – в Вышгородском районе;5 – в Макаровском районе;3 – в Фастовском районе;3 – в с. Коцюбинское;2 – в Белой Церкви;2 – в Буче;2 – в Васильковском районе;2 – в Бородянском районе;

По одному подозрению в Барышевском, Рокитянском, Белоцерковском, Яготинском районах и в пгт Ворзель.

Отмечается, что установлено медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.

Напомним, что в Фастове Киевской области создали группу психологической помощи для медиков и работников торговли во время эпидемии COVID-19. Предлагаются бесплатные психологические консультации со специалистами в онлайн формате.

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Фото: Facebook-страница Департамента здравоохранения КОГА