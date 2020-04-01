В Черновицкой области умерли двое пациентов с коронавирусом

В Черновицкой области во вторник умерли двое пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

В Хотине умерла женщина 1955 года рождения, которая находилась в центральной районной больнице с 25 марта, а до этого лечилась дома.

30 марта ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, но 31 марта состояние резко ухудшилось, и женщина умерла. COVID-19 у нее подтвердили 30 марта.

В Черновцах умер мужчина 1962 года рождения. Он находился в областной клинической больнице с 24 марта. Через три дня он попал в реанимацию в тяжелом состоянии, а 28 марта у него подтвердили коронавирус.

В ночь на 30 марта состояние мужчины резко ухудшилось, и помочь ему врачи не смогли. У пациента был сахарный диабет.

Напомним, что 16 марта в Черновцах умерла 33-летняя женщина с коронавирусом, а 30 марта - 84-летний мужчина.

По состоянию на утро 31 марта в Украине было 13 подтвержденных летальных случаев из-за коронавируса. Теперь их минимум 15.