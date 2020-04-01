В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию

Пенсионерка умерла через несколько часов после госпитализации.

В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
Фото: facebook.com/rivnezdorovo

30 марта в Украине от коронавируса умерли два человека - 84-летний мужчина в Черновицкой области, который с 25 марта находился на аппарате ИВЛ, а также 59-летняя женщина из села Тынное Ровенской области с тяжкими хроническими заболеваниями.

Во вторник и.о. начальника ровенского облздрава Олег Вивсяник рассказал, что женщину госпитализировали за несколько часов до смерти с двусторонним воспалением легких.

"Поражение вирусом подтверждено уже посмертно после патологоанатомического исследования и изучения материалов. Пациентка заболела 26.03, занималась самолечением, состояние ухудшилось, 29.03 около 20:00 она была доставлена в больницу", - цитирует Вивсяника агентство УНН.

"Госпитализирована в тяжелом состоянии, были проведены все мероприятия по восстановлению жизненно важных функций, но врачам не удалось справиться с недугом, поэтому в 30 марта в 3:00 констатирована медицинская смерть. Пациентка за медпомощью не обращалась, занималась самолечением. На самоизоляции позволяла себе посещать родственников и соседей", - рассказал чиновник.

По его словам, теперь необходимо отследить и при необходимости обследовать всех контактных лиц.

Вместе с женщиной госпитализировали ее внука, ему сделали быстрый тест, показавший негативный результат. Парня выписали домой на самоизоляцию.

Напомним, что в Ровенской области с начала эпидемии умерли три человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой областиТри человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
У семилетней девочки в Волынской области диагностировали COVID-19У семилетней девочки в Волынской области диагностировали COVID-19
ПЦР-тест подтвердил первый случай COVID-19 в Черниговской областиПЦР-тест подтвердил первый случай COVID-19 в Черниговской области
Блок рекламы


Похожие новости
В Ивано-Франковске умерла роженица, приехавшая из ПольшиВ Ивано-Франковске умерла роженица, приехавшая из Польши
В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса
Во Львовской области суд впервые оштрафовал нарушителя карантинаВо Львовской области суд впервые оштрафовал нарушителя карантина
В январе текущего года в Киевской области умерло 2629 человекВ январе текущего года в Киевской области умерло 2629 человек
Нацполиция дезинфицирует лапы служебным собакам из-за коронавирусаНацполиция дезинфицирует лапы служебным собакам из-за коронавируса
В Черновцах от коронавируса умер 84-летний мужчинаВ Черновцах от коронавируса умер 84-летний мужчина
В каких городах и районах Киевской области обнаружены зараженные коронавирусом (список)В каких городах и районах Киевской области обнаружены зараженные коронавирусом (список)
Количество случаев COVID-19 в Черкасской области за сутки подскочило с 3 до 46Количество случаев COVID-19 в Черкасской области за сутки подскочило с 3 до 46
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавирусаВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
На Закарпатье женщина с коронавирусом заразила 19 человек во время службы в церквиНа Закарпатье женщина с коронавирусом заразила 19 человек во время службы в церкви
Последние новости
Подгружаем последние новости