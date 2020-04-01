Власти Киева решили доплачивать борющимся с COVID-19 врачам от 5 до 10 тысяч гривен (видео)

Власти Киева решили доплачивать врачам инфекционных отделений, которые спасают киевлян от коронавируса, от 5 до 10 тыс. гривен. Планируется, что первые выплаты медики столицы получат за апрель. На доплаты столичным медикам городские власти выделили почти 894 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с COVID-19. На доплаты столичным медикам выделили почти 894 млн гривен. Речь идет о всех медучреждениях второго звена здравоохранения. Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, работающие и будущие работать с больными коронавирусом”, – отметил Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, доплата врачам инфекционных отделений, где спасают и будут спасать киевлян от вируса, составит примерно от 5 до 10 тыс. гривен. Первые выплаты медики столицы получат уже за апрель.

Также мэр Киева поблагодарил столичных врачей, которые в эти недели, рискуя своим здоровьем и жизнью, консультируют, лечат и спасают киевлян.

Как сообщала KV , за прошедшие сутки, 30 марта, в Киеве было выявлено 5 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, в столице зафиксировано уже 107 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что решение о выборе места обсервации для украинцев, прибывших в столицу из-за границы, принимала не городская власть. Городской голова отметил, что вопросом возвращения людей спецрейсами занимается Министерство инфраструктуры. Таким образом, по словам Кличко, куда расселять людей, решали структуры государственного уровня. Ранее из-за недовольства условиями в отеле “Казацкий” некоторые украинцы объявили голодовку.

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