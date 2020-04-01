С 1 апреля в лесах Киева начинается “сезон тишины”

С 1 апреля в лесах Киева начинается &ldquo;сезон тишины&rdquo;

С 1 апреля в лесах и на объектах благоустройства в Киеве запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства для диких животных. “Сезон тишины” продлится до 15 июня.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Сезон тишины” – природоохранное мероприятие, принятое к исполнению в Украине на законодательном уровне (статья 39 Закона Украины “О животном мире”). Целью мероприятия является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения. 

Этот проект способствует воспроизводству популяции лесных зверей и птиц, обеспечивая рост и разнообразие, спокойное развитие фауны в наших лесах.

Во время “сезона тишины” запрещены следующие мероприятия:

санитарные рубки леса;

стрельба;

взрывные работы;

фейерверки;

проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах;

использование моторных маломерных судов.

“Лица, нарушившие требования в данный период, будут привлечены к ответственности согласно статье 87 КУоАП и наложено административное взыскание в виде штрафа от тридцати до пятидесяти, а на должностных лиц – от пятидесяти до семидесяти, не облагаемых минимумов доходов граждан” , – отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеваный.

Столичные власти призвали киевлян не отдыхать в городских лесах в условиях карантина, и напомнили, что за нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять админпротоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также киевлянам напомнили, что за разжигание костров в лесах и парках предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.

Напомним, “Киевзеленстрой” разместил таблички на детских и спортплощадках в парках и скверах Киева о запрете пользования ими во время карантина. Коммунальщики решили разместить эти таблички, поскольку многие жители столицы нарушают правила карантина в период эпидемии коронавируса. 

Фото: пресс-служба КГГА


Александр Кравченко, КиевВласть

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