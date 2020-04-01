Столичные власти определились с тем, как хоронить умерших от COVID-19

Столичные власти определились с тем, как хоронить умерших от COVID-19

Власти Киева распорядились донести до субъектов хозяйствования, занимающихся захоронением и кремацией, установленные общегосударственные требования к погребению и кремации умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Среди прочего, тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим хлорсодержащим раствором, а погребение (кремация) тела должна осуществляется в плотно закрытом гробу. Кроме того, органы местного самоуправления обязаны осуществляют учет лиц, которые присутствовали при погребении, с указанием даты и времени пребывания: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактный номер телефона.

О решении столичных властей KV стало известно из протокола № 4 заседания столичного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 28 марта 2020 года. 

“Субъектам хозяйствования, которые предоставляют ритуальные услуги, в обязательном порядке выполнять распоряжение Руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) от 27 марта 2020 № 6 “Об организации похорон умерших от коронавирусной болезни (COVID-19)”, – говорится в документе.

Так, согласно упомянутому в протоколе распоряжению, захоронение умерших от коронавирусной болезни (COVID-19) осуществляется с соблюдением следующих требований:

1) тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим хлорсодержащим раствором и помещены в непроницаемый герметичный пакет-мешок;

2) погребение (кремация) тела осуществляется в плотно закрытом гробу;

3) при осуществлении погребения умершего разрешается находиться одновременно в помещении не более 1 человека на 10 кв. м и следует обеспечить расстояние между ними не менее 1,5 м;

4) органы местного самоуправления, образуемые ими специализированные коммунальные предприятия осуществляют учет лиц, которые присутствовали при погребении с указанием даты и времени пребывания: фамилия, имя, отчество, адреса проживания, контактного номера телефона.

Также руководителям работ по ликвидации чрезвычайной ситуации поручено довести данное распоряжение до сведения органов местного самоуправления соответствующих административно-территориальных единиц.

Как сообщала KV, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 столичные власти решили рекомендовать ограничить использование личного транспорта во время действия карантина. Личным транспортом не рекомендуется пользоваться для перемещения между населенными пунктами, районами, регионами без насущной необходимости. 

Напомним, ранее появилась информация, что 30 марта в киевские аптеки коммунальной сети “Фармация” должна поступить первая партия защитных марлевых масок. Размер первой партии, как запланировано, составит 25 тыс. масок.

Фото: “Информатор”


Сергей Албул, КиевВласть

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