Столичные власти определились с тем, как хоронить умерших от COVID-19
Власти Киева распорядились донести до субъектов хозяйствования, занимающихся захоронением и кремацией, установленные общегосударственные требования к погребению и кремации умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Среди прочего, тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим хлорсодержащим раствором, а погребение (кремация) тела должна осуществляется в плотно закрытом гробу. Кроме того, органы местного самоуправления обязаны осуществляют учет лиц, которые присутствовали при погребении, с указанием даты и времени пребывания: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактный номер телефона.
О решении столичных властей
“Субъектам хозяйствования, которые предоставляют ритуальные услуги, в обязательном порядке выполнять распоряжение Руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) от 27 марта 2020 № 6 “Об организации похорон умерших от коронавирусной болезни (COVID-19)”, – говорится в документе.
Так, согласно упомянутому в протоколе
1) тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим хлорсодержащим раствором и помещены в непроницаемый герметичный пакет-мешок;
2) погребение (кремация) тела осуществляется в плотно закрытом гробу;
3) при осуществлении погребения умершего разрешается находиться одновременно в помещении не более 1 человека на 10 кв. м и следует обеспечить расстояние между ними не менее 1,5 м;
4) органы местного самоуправления, образуемые ими специализированные коммунальные предприятия осуществляют учет лиц, которые присутствовали при погребении с указанием даты и времени пребывания: фамилия, имя, отчество, адреса проживания, контактного номера телефона.
Также руководителям работ по ликвидации чрезвычайной ситуации поручено довести данное распоряжение до сведения органов местного самоуправления соответствующих административно-территориальных единиц.
Как сообщала
Напомним, ранее появилась информация, что 30 марта в киевские аптеки коммунальной сети “Фармация” должна поступить первая партия защитных марлевых масок. Размер первой партии, как запланировано, составит 25 тыс. масок.
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