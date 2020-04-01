?В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса

В белорусском городе Витебске от коронавируса умер актер Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа.

Об этом пишет БелаПАН.

Мужчине было 75 лет.

30 марта директор театра Александр Старых сообщил агентству, что у одного из актеров выявлен коронавирус. По его словам, "инфицированный актер за рубеж не ездил, находился на территории Беларуси, он мог где угодно [заразиться] - в транспорте, магазине, кто-то чихнул или кашлянул".

Никто из 146 сотрудников театра не изолирован, за ними ведется медицинское наблюдение. "Как контакт первого уровня изолирована супруга. До 18 апреля театр находится в репетиционном режиме, карантина в театре нет", - сказал директор.

По официальным данным Минздрава Беларуси на 30 марта, в стране зафиксировано 152 случая положительных тестов на COVID-19. 47 пациентов уже выписаны либо ожидают выписки. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек.