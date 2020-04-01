На Киевщине из-за поджогов сухостоя повреждаются линии электропередач (фото)

На Киевщине из-за поджогов сухостоя повреждаются линии электропередач (фото)

За прошедшую неделю на Киевщине зафиксировано пять случаев повреждения воздушных линий энергоснабжения  из-за самовольного поджога сухостоя местными жителями.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы “Киевоблэнерго”.

“Пожары и возгорания вблизи электросетей и оборудования могут привести не только к выгоранию земли и деревьев, но и к обесточиванию целых населенных пунктов и предприятий”, – сказано в сообщении. 

В частности, в Броварском районе на воздушную линию электропередач напряжением 10 кВ упало дерево из-за его возгорания, вызванного поджогом сухой травы неизвестными. Без электроснабжения остались жители садовых обществ “Мелодия”, “Бытовик”, “Березка”, “Надежда”, “Автомобилист” и частично село Гаевое. 

В селе Рославичи Васильковского района из-за поджога травы на линию электропередачи также упало дерево. 

На выходных энергетики зафиксировали еще три случая аварийных отключений из-за поджога травы и падения деревьев на линии электропередачи. Электричество отключали в селах Плоское Броварского района, Старое Бориспольского района, Марьяновка и Грузское Макаровского района.

В "Киевоблэнерго" отметили, что неконтролируемое горение сухих листьев и травы может привести к нагреванию провода и, как следствие, привести к его обрыву и повреждению электрооборудования. У линий электропередач и трансформаторных подстанций категорически запрещается разводить костры, сжигать стерню, оставлять легковоспламеняющиеся материалы и складывать мусор. 

Ранее KV сообщала, что сотрудники “Муниципальной варты” Тетиева Киевской области установили лицо, которое подожгло сухой камыш на берегу пруда, из-за чего в городе было сильное задымление. Оказалось, сухую растительность подожгла местная жительница Лариса Слободяник.

Фото: пресс-служба "Киевоблэнерго"

На Киевщине из-за поджогов сухостоя повреждаются линии электропередач (фото)
На Киевщине из-за поджогов сухостоя повреждаются линии электропередач (фото)
На Киевщине из-за поджогов сухостоя повреждаются линии электропередач (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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