Кличко: в Киеве начали следить за самоизоляцией приехавших из-за границы

Киевские власти начал мониторить соблюдение режима самоизоляции жителями города, приехавшими из-за границы.

Об этом на ежедневном видеобрифинге во вторник сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения болезни. На сегодняшний день центр получил информацию о 37 тысячах киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта. Мониторинговый центр не только собирает информацию, но и будет контролировать соблюдение режима самоизоляции и помогать тем, кто изолировался, вовремя получить медицинскую помощь, если она будет нужна", - сказал он.

По словам Кличко, за нарушение режима самоизоляции будут штрафовать.

"Первое нарушение - штраф 17 тысяч гривен. Второе нарушение - 34 тысячи гривен. Ну а для тех, кто совсем не понимает и нарушит правила в третий раз, - уголовная ответственность", - сказал мэр.

Он попросил киевлян сообщать о возможных случаях болезни.