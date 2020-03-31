Кличко: в Киеве начали следить за самоизоляцией приехавших из-за границы

Мэр предупредил о многотысячных штрафах и уголовной ответственности.

Кличко: в Киеве начали следить за самоизоляцией приехавших из-за границы
Фото: КГГА

Киевские власти начал мониторить соблюдение режима самоизоляции жителями города, приехавшими из-за границы.

Об этом на ежедневном видеобрифинге во вторник сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения болезни. На сегодняшний день центр получил информацию о 37 тысячах киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта. Мониторинговый центр не только собирает информацию, но и будет контролировать соблюдение режима самоизоляции и помогать тем, кто изолировался, вовремя получить медицинскую помощь, если она будет нужна", - сказал он.

По словам Кличко, за нарушение режима самоизоляции будут штрафовать.

"Первое нарушение - штраф 17 тысяч гривен. Второе нарушение - 34 тысячи гривен. Ну а для тех, кто совсем не понимает и нарушит правила в третий раз, - уголовная ответственность", - сказал мэр.

Он попросил киевлян сообщать о возможных случаях болезни.

Напомним, что по состоянию на 31 марта в Киеве выявили 107 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Вылечились два человека.



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