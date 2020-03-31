Владелец кафе в Подольском районе Киева получил уже второй админпротокол за нарушение карантина

Владелец кафе в Подольском районе Киева получил уже второй админпротокол за нарушение карантина

Сотрудники полиции составили административный протокол за нарушение правил карантина на владельца кафе на ул. Вышгородской в Подольском районе Киева. Несколько дней назад полицейские уже проводили с правонарушителем разъяснительную беседу и составили админматериалы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

“В полицию от прохожих поступило сообщение о том, что на улице Вышгородской, несмотря на карантинные мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции, работает кафе по продаже кондитерской продукции”, – сказано в сообщении.

Прибывшие по указанному адресу полицейские увидели, что кафе работает. Местные жители рассказали участковым, что владельцу кафе неоднократно делали замечания, которые тот игнорировал. Кроме того, мужчина общался с покупателями без средств индивидуальной защиты.

40-летнего киевлянина доставили в Подольское управление полиции, где в отношении него второй раз составили протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

За это нарушение владелец кафе может получить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Протокол для принятия решения направлен в Подольский райсуд Киева.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех случаях несоблюдения протиепидемичних мер со стороны населения. 

Ранее KV сообщала, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 столичные власти решили рекомендовать ограничить использование личного транспорта во время действия карантина. Личным транспортом не рекомендуется пользоваться для перемещения между населенными пунктами, районами, регионами без насущной необходимости. 

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве


Александр Кравченко, КиевВласть

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