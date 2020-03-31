Ивано-Франковск ожидает пик эпидемии во второй декаде апреля

"Ситуация идет в рост. Если раньше мы единицами измеряли, то сегодня - десятками".

?Ивано-Франковск ожидает пик эпидемии во второй декаде апреля
Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что пик эпидемии коронавируса в городе может прийтись на вторую декаду апреля.

Об этом он сказал во вторник на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Ситуация по состоянию на сегодня угрожающая. В области зарегистрированы 46 случаев ковида-19, из них три летальных. 16 - в городе Ивано-Франковске официально подтверждены референс-лабораториями. Отдельно в областной инфекционной больнице находятся с подозрением 108 пациентов. В городских стационарах с пневмониями и подозрениями находятся 166 человек, за вчерашний день - 32 пневмонии дополнительно поступили. Каждый день растет количество людей, которые поступают с подозрением", - сообщил мэр.

Он напомнил, что экспресс-тесты подтвердили коронавирус у каждого третьего больного с пневмонией.

"Ситуация идет в рост. Если раньше мы единицами измеряли, то сегодня - десятками. Наши прогнозы - с 10 по 20 апреля мы ожидаем пик заболеваемости", - сказал мэр.По его словам, сейчас необходимо предпринять все возможные меры, чтобы замедлить распространение болезни. С этой целью чиновники решили ограничить въезд в город.

С четверга на дорогах будут установлены контрольно-пропускные пункты, где будут измерять температуру въезжающим и рекомендовать жителям соседних районов без надобности не ехать в Ивано-Франковск.

Комиссия также приняла решение ограничить пользование детскими площадками и посещение рекреационных зон. На время карантина запрещено разжигать костры и распивать алкогольные напитки.

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