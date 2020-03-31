Несколько эвакуированных граждан сбежали с обсервации в киевских гостиницах

Полиция намерена привлечь нарушителей карантина к админответственности.

Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве , сбежали.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передают "Українські новини".

"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также покинули граждане, ранее эвакуированные из Катара.

Полиция намерена привлечь нарушителей карантина к административной ответственности.

Как сообщается в группе " Киев оперативный" в фейсбуке, помещенные на обсервацию жаловались на плохие условия и дорогое питание. Некоторые говорили, что готовы заплатить штраф, который составляет от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, чтобы не жить в таких условиях.

На место приезжал министр инфраструктуры Владислав Криклий, который пытался договориться с людьми, но безрезультатно.

Напомним, накануне сообщалось, что полиция открыла 33 уголовных дела за нарушение карантина.