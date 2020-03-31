Кличко открестился от причастности столичной власти к размещению украинцев на обсервацию в отель “Казацкий” (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о выборе места обсервации для украинцев, прибывших в столицу из-за границы, принимала не городская власть. Городской голова отметил, что вопросом возвращения людей спецрейсами занимается Министерство инфраструктуры. Таким образом, по словам Кличко, куда расселять людей, решали структуры государственного уровня. Ранее из-за недовольства условиями в отеле “Казацкий” некоторые украинцы объявили голодовку.

О заявлении Виталий Кличко касательно непричастности столичной власти к размещению украинцев в отеле “Казацкий” KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Вопросом обсервации людей, прибывших авиарейсами вчера и сегодня, занималась не столица. Людей возвращал не город. И к нам по поводу их размещения не обращались. Если же будет такая необходимость, Киев подготовлен. В Чернобыльской больнице на Лесном массиве у нас есть 200 коек, где можем размещать киевлян на обсервацию. Жители города за это не будут платить”, – заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.

Мэр столицы отметил, что отель “Казацкий”, в который ранее заселили людей на обсервацию, не состоит в коммунальной собственности.

“Понимаю опасения киевлян. Отель “Казацкий”, куда поселили людей на обсервацию, находится в самом центре столицы – на Майдане Независимости. В этой ситуации мы не влияли на решения государственных органов. Со своей стороны я могу оценить такие действия как нелогичные”, – подчеркнул Виталий Кличко.

В то же время, по информации телеканала “Прямой”, некоторые из украинцев, эвакуированных с острова Бали и помещенных на обсервацию в киевский отель “Казацкий”, объявили голодовку.

Так, люди недовольны условиями проживания, большими расходами на все сопутствующие услуги, в том числе питание.

Также отмечается, что среди находящихся на обсервации есть мужчина с высокой температурой, но к нему не приезжает “скорая помощь”. При этом на территории отеля нет ни одного медика.

Из-за таких условий некоторые из эвакуированных объявили голодовку. Они обвиняют правительство Украины в отсутствии коммуникации.

Всего в отделе “Казацкий” разместили около 100 украинцев. Правоохранители оцепили здание, чтобы не допустить бегства находящихся на самоизоляции.

Как сообщала KV , недавно в аэропорт “Борисполь” прибыли рейсы с эвакуированными из Вьетнама и Бали украинцами. Прилетевшие из Хошимина пассажиры сломали двери аэропорта и разъехались по домам. Большую часть пассажиров рейса с Бали поселили на обсервацию в столичный отель “Казацкий”.

Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 столичные власти решили рекомендовать ограничить использование личного транспорта во время действия карантина. Личным транспортом не рекомендуется пользоваться для перемещения между населенными пунктами, районами, регионами без насущной необходимости.