Кличко открестился от причастности столичной власти к размещению украинцев на обсервацию в отель “Казацкий” (видео)

Кличко открестился от причастности столичной власти к размещению украинцев на обсервацию в отель &ldquo;Казацкий&rdquo; (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о выборе места обсервации для украинцев, прибывших в столицу из-за границы, принимала не городская власть. Городской голова отметил, что вопросом возвращения людей спецрейсами занимается Министерство инфраструктуры. Таким образом, по словам Кличко, куда расселять людей, решали структуры государственного уровня. Ранее из-за недовольства условиями в отеле “Казацкий” некоторые украинцы объявили голодовку. 

О заявлении Виталий Кличко касательно непричастности столичной власти к размещению украинцев в отеле “Казацкий” KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Вопросом обсервации людей, прибывших авиарейсами вчера и сегодня, занималась не столица. Людей возвращал не город. И к нам по поводу их размещения не обращались. Если же будет такая необходимость, Киев подготовлен. В Чернобыльской больнице на Лесном массиве у нас есть 200 коек, где можем размещать киевлян на обсервацию. Жители города за это не будут платить”, – заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.

Мэр столицы отметил, что отель “Казацкий”, в который ранее заселили людей на обсервацию, не состоит в коммунальной собственности.

“Понимаю опасения киевлян. Отель “Казацкий”, куда поселили людей на обсервацию, находится в самом центре столицы – на Майдане Независимости. В этой ситуации мы не влияли на решения государственных органов. Со своей стороны я могу оценить такие действия как нелогичные”, – подчеркнул Виталий Кличко.

В то же время, по информации телеканала “Прямой”, некоторые из украинцев, эвакуированных с острова Бали и помещенных на обсервацию в киевский отель “Казацкий”, объявили голодовку. 

Так, люди недовольны условиями проживания, большими расходами на все сопутствующие услуги, в том числе питание.

Также отмечается, что среди находящихся на обсервации есть мужчина с высокой температурой, но к нему не приезжает “скорая помощь”. При этом на территории отеля нет ни одного медика.

Из-за таких условий некоторые из эвакуированных объявили голодовку. Они обвиняют правительство Украины в отсутствии коммуникации.

Всего в отделе “Казацкий” разместили около 100 украинцев. Правоохранители оцепили здание, чтобы не допустить бегства находящихся на самоизоляции.

Как сообщала KV, недавно в аэропорт “Борисполь” прибыли рейсы с эвакуированными из Вьетнама и Бали украинцами. Прилетевшие из Хошимина пассажиры сломали двери аэропорта и разъехались по домам. Большую часть пассажиров рейса с Бали поселили на обсервацию в столичный отель “Казацкий”. 

Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 столичные власти решили рекомендовать ограничить использование личного транспорта во время действия карантина. Личным транспортом не рекомендуется пользоваться для перемещения между населенными пунктами, районами, регионами без насущной необходимости. 

Фото: KV 


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19
Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой областиТри человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
Блок рекламы


Похожие новости
За прошедшие сутки домой вернулись 4,8 тыс. украинцев, - ГоспогранслужбаЗа прошедшие сутки домой вернулись 4,8 тыс. украинцев, - Госпогранслужба
Кличко пристыдил киевлян за "поездки толпами на природу"Кличко пристыдил киевлян за "поездки толпами на природу"
Полиция взяла под охрану отель "Козацкий", в котором на обсервации находятся прилетевшие из Катара гражданеПолиция взяла под охрану отель "Козацкий", в котором на обсервации находятся прилетевшие из Катара граждане
Кличко сообщил о выписке двух человек, переболевших коронавирусомКличко сообщил о выписке двух человек, переболевших коронавирусом
В Киев поездом прибыли 700 эвакуированных из РФ украинцевВ Киев поездом прибыли 700 эвакуированных из РФ украинцев
Полиция Киева задержала подозреваемых в похищении 700 тысяч гривен (видео)Полиция Киева задержала подозреваемых в похищении 700 тысяч гривен (видео)
Евгений Комаровский объяснил, почему карантин не спасет украинцев от коронавирусаЕвгений Комаровский объяснил, почему карантин не спасет украинцев от коронавируса
Еще шесть случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Киеве (видео)Еще шесть случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Киеве (видео)
Кличко заявил, что количество больных коронавирусом в Киеве достигло 34Кличко заявил, что количество больных коронавирусом в Киеве достигло 34
В Днепре на обсервацию отправили 30 человек, которые вернулись из стран БалтииВ Днепре на обсервацию отправили 30 человек, которые вернулись из стран Балтии
Последние новости
Подгружаем последние новости