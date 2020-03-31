За прошедшие сутки домой вернулись 4,8 тыс. украинцев, - Госпогранслужба

Всего пограничники осуществили 10 тыс. пропускных операций.

За прошедшие сутки домой вернулись 4,8 тыс. украинцев, - Госпогранслужба
Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба сообщила, что за прошедшие сутки домой вернулись 4,8 тыс. украинцев. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

В целом, за прошедшие сутки пограничники осуществили 10 тыс. пропускных операций. Указано, что эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками.

Отметается, что сегодня утром, 31 марта, в пунктах пропуска отсутствуют очереди.

Среди украинцев, которые вернулись из-за границы 30 марта, 1,3 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГосЧС.

Кроме того, за прошедшие сутки Украину покинули почти 4 тыс. человек, в том числе 1,3 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,1 тыс. человек.

По результатам дополнительной проверки, признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Напомним, раннее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко признал неэффективность измерения температуры на границе. По его словам, процент выявления лиц с температурой – сверхнизкий. Повышенную температуру за месяц измерений выявили лишь у 0,002% въезжающих.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19
Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой областиТри человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко открестился от причастности столичной власти к размещению украинцев на обсервацию в отель “Казацкий” (видео)Кличко открестился от причастности столичной власти к размещению украинцев на обсервацию в отель “Казацкий” (видео)
Артистов Днепропетровского театра оперы и балета отпустили домой с обсервацииАртистов Днепропетровского театра оперы и балета отпустили домой с обсервации
Количество случаев COVID-19 в Черкасской области за сутки подскочило с 3 до 46Количество случаев COVID-19 в Черкасской области за сутки подскочило с 3 до 46
Журналист обнародовал видео, как прибывшие из Вьетнама украинцы сопротивляются обсервации и вырываются домойЖурналист обнародовал видео, как прибывшие из Вьетнама украинцы сопротивляются обсервации и вырываются домой
В Киев поездом прибыли 700 эвакуированных из РФ украинцевВ Киев поездом прибыли 700 эвакуированных из РФ украинцев
В Украине количество больных коронавирусом за сутки выросло на 109 до 418, умерли 9 человекВ Украине количество больных коронавирусом за сутки выросло на 109 до 418, умерли 9 человек
За сутки в Украине выявлено 45 новых случаев заболевания COVID-19За сутки в Украине выявлено 45 новых случаев заболевания COVID-19
Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человекКоличество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек
В Харьковской области полиция нашла 9 человек, кторые вернулись из-за границы и нарушили самоизоляциюВ Харьковской области полиция нашла 9 человек, кторые вернулись из-за границы и нарушили самоизоляцию
Евгений Комаровский объяснил, почему карантин не спасет украинцев от коронавирусаЕвгений Комаровский объяснил, почему карантин не спасет украинцев от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости