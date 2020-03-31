Из-за пожара в киевской больнице пришлось эвакуировать 13 пациентов

Из-за пожара в киевской больнице пришлось эвакуировать 13 пациентов

Вечером 30 марта спасателям Киева поступило сообщение о пожаре в киевской клинической больнице на бульв. ??Шевченко, 17 в Шевченковском районе столицы. К счастью, пожар не привел к жертвам или пострадавшим.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве.

Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС установили, что возгорание произошло в электрощитовой на 1 этаже 4-этажной больницы. Пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м и предотвратить распространение пламени на большую площадь.

“Во время тушения пожара пожарные вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус. Почти сразу после ликвидации возгорания, электроснабжения в больнице было восстановлено”, – отметили в ГСЧС.

Ликвидацией пожара занимались 25 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС в Киеве и 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 30 марта утром в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник по ул. Квитки-Основьяненко, 36. Огонь охватил трехэтажный частный дом. К тушению пожара привлекалось 30 человек спасателей ГСЧС и 5 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве


Александр Кравченко, КиевВласть

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