Из-за пожара в киевской больнице пришлось эвакуировать 13 пациентов
Вечером 30 марта спасателям Киева поступило сообщение о пожаре в киевской клинической больнице на бульв. ??Шевченко, 17 в Шевченковском районе столицы. К счастью, пожар не привел к жертвам или пострадавшим.
Об этом
Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС установили, что возгорание произошло в электрощитовой на 1 этаже 4-этажной больницы. Пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м и предотвратить распространение пламени на большую площадь.
“Во время тушения пожара пожарные вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус. Почти сразу после ликвидации возгорания, электроснабжения в больнице было восстановлено”, – отметили в ГСЧС.
Ликвидацией пожара занимались 25 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС в Киеве и 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, 30 марта утром в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник по ул. Квитки-Основьяненко, 36. Огонь охватил трехэтажный частный дом. К тушению пожара привлекалось 30 человек спасателей ГСЧС и 5 единиц техники.
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве