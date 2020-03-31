Полиция открыла 33 уголовных дела за нарушение карантина

Также составлены 2967 административных протоколов.

Полиция открыла 33 уголовных дела за нарушение карантина
Фото: Lb.ua

С начала действия карантина полицейские открыли 33 уголовных дела, связанные с его нарушением.

В частности, 19 производств возбуждено за нарушение санитарных правил (ст. 325 УК Украины) и 14 - за нарушение карантинных мероприятий, информирует пресс-служба МВД.

Также полиция составила 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина (ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

В МВД сообщили, что обеспечение карантинного режима ежедневно осуществляют 18 тыс. правоохранителей - 14,6 тыс. полицейских и почти 3,3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, 25 марта Кабинет министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех областях до 24 апреля.

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