Мелкие населенные пункты под Киевом закрылись на въезд и выезд

Киевская областная администрация распорядилась об усилении ограничительных мер на территории региона в связи с пандемией коронавируса COVID-19 на территории отдельных населенных пунктов Обуховского и Киево-Святошинского районов. Напомним, на сегодня подтверждено инфицирование коронавирусом пятерых жителей Обуховского района.

Речь идет о населенных пунктах Козин и Лесники, на въезде в которые обустроят блок-посты. Их количество и место расположения будет определять полиция совместно с Национальной гвардией, Госпотребслужбой, местными органами власти и органами исполнительной власти.

Въезд и выезд из этих населенных пунктов с 29 марта по 24 апреля включительно будет возможен исключительно через КПП, где всем водителям и пассажирам, будут проводить обязательное измерение температуры.

Пропуск с территории Козина и Лесников закрыт для лиц, у которых подтвержден диагноз COVID-19, а въехать туда не смогут жители других населенных пунктов, имеющие признаки ОРЗ.

В сети отмечают, что введение ограничений уже привело к огромным заторам на автодорогах, ведущих к Козину и Лесникам.

