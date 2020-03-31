Олег Винник призвал своих волчиц сидеть дома

Олег Винник, который мог бы своим влиянием на женщин легко превзойти всех, вместе взятых, политиков и священников, выступил с призывом к своих поклонницам. Свое обращение певец публиковал в Instagram.

"Желаю хорошего дня и еще раз хочу напомнить, что всем нам сейчас стоит #оставатьсядома. Моем руки чаще и заряжаемся позитивом! Все будет хорошо #мысправимся", — написал в комментарии к своему обращению Олег Винник.

Певец снял небольшое видео, в котором спел любимый многими хит "Натали".

"Ната-Наталья-Натали,еще махнем мы на Бали, — напевает Олег Винник и добавляет, уже не распевая: — Но сейчас мне будет спокойнее, если ты останешься дома".

Конечно , фанатки Олега не могли пройти мимо это видео, как они не упускают ни одной публикации в его микроблоге. Они поблагодарили свою любимую звезду за заботу о них. Некоторые "волчицы" рассказали, как проводят свои дни, когда запрещено выходить "на охоту". Кто-то с нетерпение ждет прямого эфира от своего кумира. Кто-то уже который раз пересматривает записи его концертов. Некоторые просто воют от нетерпения, ожидая пока закончится карантин, и Винник снова начнет гастролировать.

В общем, женщины, как всегда, искупали Винника в своем восхищении Винника и зепеленали в любовю.

"Олег, с такой Вашей поддержкой и конечно же песнями, нам точно не страшен никакой карантин и вирусы !!!!", "Поедем вместе на Бали, хоть я и не Натали)) Здоровья Вам)", "Доброго дня! Спасибо за заботу! И вообще "у нас с Вами лично все будет отлично"? Берегите себя! И чтобы никаких там вирусов ?", "Обязательно, еще и не раз, махнем с Вами на Бали!)) А пока коротаю время с Вашими прекрасными песнями, без них, ну никак!?", "Ловлю на слове ?о Бали", — пишут многочисленные Натали и не Натали.

Кстати, украинская звезда эпохи 90-х Лери Винн на днях заявил, что образ Винника имиджмейкеры лепили с него. Дескать, Винник – это он, только в одежде, подобающей сегодняшнему дню.