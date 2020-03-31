В Броварах появился первый выздоровевший от COVID-19

В Броварах от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровела 21-летняя девушка. В настоящее время в Броварах насчитывается один зараженный COVID-19, состояние которого также идет на поправку.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Броваров Игоря Сапожко.

“Друзья! Отличные новости! Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ. Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!” – сообщил Игорь Сапожко.

Мэр также отметил, что по состоянию на 30 марта имеем 1 случай инфицирования коронавирусом. Человек, вернувшийся из отпуска в Египте, также идет на поправку.

Как сообщала KV , в Фастове Киевской области создали группу психологической помощи для медиков и работников торговли во время эпидемии COVID-19. Предлагаются бесплатные психологические консультации со специалистами в онлайн формате.

Как сообщала KV , по состоянию на 30 марта в Киевской области зафиксировано 49 случаев заболевания COVID-19 – за три дня заболело еще 15 человек. По количеству случаев Обуховщина и Киево-Святошинский район – на первом месте. Между тем в отдельных населенных пунктах данных районов выставлены контрольно-пропускные пункты, въезд и выезд из которых строго ограничен. Власти призывают людей соблюдать требования карантина и дают разъяснения, как хоронить умерших от болезни.

Напомним, столичные власти поручили руководителям учреждений здравоохранения Киева , в том числе частным клиникам, отчитываться о пациентах с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19. Данная информация должна предоставляться с 23 марта 2020 года ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, до принятия отдельного решения об отмене такого информирования.

Фото: qamshy