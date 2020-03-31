Артистов Днепропетровского театра оперы и балета отпустили домой с обсервации

Две недели на карантине провели 36 артистов и работников сцены, а также четверо водителей.

Артистов Днепропетровского театра оперы и балета отпустили домой с обсервации
Фото: gorod.dp.ua

Труппу Днепропетровского академического театра оперы и балета, которые вернулись с гастролей в Европе, отпустили домой с обсервации.

Об этом сообщается на сайте областной госадминистрации.

Отмечается, что все 40 человек чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов ОРВИ. В изоляции они находились две недели.

"Артистов оперного театра изолировали, чтобы убедиться, что во время европейских гастролей они не подхватили коронавирусную инфекцию. В течение этих двух недель все чувствовали себя хорошо, никакие симптомы заболевания у них не проявились", - рассказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

В обсервации находились 40 человек - 36 артистов и работников сцены, а также четверо водителей. Все они уже отправились домой.

"Сейчас в области зафиксировано восемь случаев COVID-19. Один человек - выздоровел", - добавили в ОГА.

Напомним, с 12 марта в Украине запрещены театральные представления в рамках карантина.

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