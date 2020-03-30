В Фастове создали группу психологической помощи для медиков и работников торговли на время эпидемии COVID-19

В Фастове создали группу психологической помощи для медиков и работников торговли на время эпидемии COVID-19

В Фастове Киевской области создали группу психологической помощи для медиков и работников торговли во время эпидемии COVID-19. Предлагаются бесплатные психологические консультации со специалистами в онлайн формате.

Об этом KV стало известно из сообщения Фастовского горсовета. 

“Вирус паники” не менее страшен, чем сама коронавирусная инфекция. Понимая это, в Фастове создана группа психологической помощи, куратором которой является психолог Елена Лысенко. Оказывать помощь планируют наиболее уязвимым сегодня категориям населения – тем, кто ежедневно сталкивается с большим количеством людей – это медики и работники предприятий торговли. Именно им сегодня тяжелее всего психологически, ведь они чаще всего подвергаются опасности, общаясь с большим количеством фастовчан”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время предлагаются бесплатные психологические консультации со специалистами (команда психологов состоит из 4 человек) в он-лайн формате.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо позвонить куратору Елене Лысенко, тел: (093) 2356487 и определиться с деталями онлайн-встречи.

Как сообщала KV, по состоянию на 30 марта в Киевской области зафиксировано 49 случаев заболевания COVID-19 – за три дня заболело еще 15 человек. По количеству случаев Обуховщина и Киево-Святошинский район – на первом месте. Между тем в отдельных населенных пунктах данных районов выставлены контрольно-пропускные пункты, въезд и выезд из которых строго ограничен. Власти призывают людей соблюдать требования карантина и дают разъяснения, как хоронить умерших от болезни.

Напомним, столичные власти поручили руководителям учреждений здравоохранения Киева, в том числе частным клиникам, отчитываться о пациентах с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19. Данная информация должна предоставляться с 23 марта 2020 года ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, до принятия отдельного решения об отмене такого информирования.

Фото: соцсети


Сергей Албул, КиевВласть

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