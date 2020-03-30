В январе текущего года в Киевской области умерло 2629 человек

Численность населения в Киевской области, по данным официальной статистики, по состоянию на 1 февраля 2020 года составила 1,78 млн человек. Так, в январе 2020 года на Киевщине родилось 1258 детей, умерло 2649 человек. Также наблюдался миграционный прирост населения области в количестве 2256 человек.

Об этом KV стало известно из экспресс-выпуска ГУ статистики в Киевской области.

“На протяжении января 2020 года численность населения увеличилась на 865 человек”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение численности населения области произошло и за счет миграционного прироста населения – 2256 человек. Одновременно зафиксировано естественное сокращение населения – 1391 человек.

Напомним, что численность населения в Киевской области на 1 января 2019 года составила 1,7 млн человек, а за прошедший год увеличилось на 13,6 тыс. жителей. При этом миграционный прирост за год составил 27,1 тыс. человек, а естественное сокращение населения – 13,4 тыс. человек.