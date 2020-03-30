??Нацполиция дезинфицирует лапы служебным собакам из-за коронавируса

Правоохранители принимают меры, чтобы животные не переносили возможную инфекцию.

Национальная полиция и Национальная гвардия проводят дезинфекцию служебных собак из-за карантина.

Об этом "Українським Новинам" рассказали в пресс-службе Нацполиции.

"Такие меры проводятся. Дезинфицируют лапы, в частности", - отметили в ведомстве.

Дезинфекция проводится для того, чтобы собаки не переносили возможную инфекцию коронавируса.

Напомним, в феврале Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак.

В начале марта на территории Гонконга (Китай) коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 была зарегистрирована у собаки. После этого ввоз собак и кошек из Китая в Украину запретили.