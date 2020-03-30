В Черновцах от коронавируса умер 84-летний мужчина

Мужчина с 25 марта был в реанимации на искусственной вентиляции легких.

В Черновцах от коронавируса умер 84-летний мужчина
Фото: 0372.ua

Мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил о второй смерти от коронавируса в этом регионе.

"Вследствие заражения коронавируса в больнице скончался черновчанин пожилого возраста. Приношу соболезнования родным и близким", - написал Каспрук в фейсбуке днем 30 марта.

Пресс-служба Черновицкой ОГА уточнила, что умершему было 84 года.

Он попал в Черновицкую городскую больницу №1 с подозрением на COVID-19 на прошлой неделе, 25 марта. Мужчина сразу был в тяжелом состоянии, его госпитализировали в реанимационное отделение и подключили к неинвазивной искусственной вентиляции легких.

27 марта у больного диагностировали коронавирус.

Спасти пенсионера не удалось, несмотря на усилия врачей.

Напомним, что 16 марта в Черновцах умерла 33-летняя женщина с коронавирусом. Она имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражения легких. Врачи тогда заявили, что коронавирус в этой ситуации был сопутствующей патологией, но к летальному исходу привел не он. Тем не менее, этот случай учитывается в статистике Минздрава.

По состоянию на утро 30 марта в Украине из-за коронавируса умерли 11 человек.

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