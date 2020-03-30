Евгений Комаровский рассказал, поможет ли микроволновка для дезинфекции масок

Евгений Комаровский, известный украинский врач-педиатр, рассказал, помогает ли микроволновая печь для дезинфекции масок, которые сегодня носит для защиты от коронавируса. На этот вопрос Комаровский ответил в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Так, врач подтвердил, что медицинские маски можно дезинфицировать в микроволновке.

По его словам, перед тем, как положить маску в микроволновую печь, необходимо ее смочить.

"Я не знаю, сколько минут, потому что понятия не имею, какая там мощность в микроволновке, но если температура воды будет близка к температуре кипения, тогда наверняка вы маску продезинфицируете", — сообщил Комаровский.

Напомним, ранее ученые из Университета Гонконга заявили, что коронавирусная инфекция остается на внешней поверхности многоразовых медицинских масок в течение семи дней.

По словам специалистов, коронавирус остается высокостабильным при температуре около четырех градусов. При отсутствии дезинфекции активность вируса начинает снижаться только через две недели. Именно поэтому многоразовые маски нужно тщательно дезинфицировать и гладить, а все поверхности в доме и бытовые предметы нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами.