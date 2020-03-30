Евгений Комаровский рассказал, поможет ли микроволновка для дезинфекции масок

Дезинфекция масок во время коронавируса: Комаровский рассказал, поможет ли микроволновка

Евгений Комаровский, известный украинский врач-педиатр, рассказал, помогает ли микроволновая печь для дезинфекции масок, которые сегодня носит для защиты от коронавируса. На этот вопрос Комаровский ответил в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Так, врач подтвердил, что медицинские маски можно дезинфицировать в микроволновке.

По его словам, перед тем, как положить маску в микроволновую печь, необходимо ее смочить.

"Я не знаю, сколько минут, потому что понятия не имею, какая там мощность в микроволновке, но если температура воды будет близка к температуре кипения, тогда наверняка вы маску продезинфицируете", — сообщил Комаровский.

Напомним, ранее ученые из Университета Гонконга заявили, что коронавирусная инфекция остается на внешней поверхности многоразовых медицинских масок в течение семи дней.

По словам специалистов, коронавирус остается высокостабильным при температуре около четырех градусов. При отсутствии дезинфекции активность вируса начинает снижаться только через две недели. Именно поэтому многоразовые маски нужно тщательно дезинфицировать и гладить, а все поверхности в доме и бытовые предметы нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами.


Оксана Житнюк, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой областиТри человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области
В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
Блок рекламы


Похожие новости
Елена Кравец рассказала о том, как студия "Квартал 95" повлияла на ее жизньЕлена Кравец рассказала о том, как студия "Квартал 95" повлияла на ее жизнь
Евгений Комаровский объяснил, почему карантин не спасет украинцев от коронавирусаЕвгений Комаровский объяснил, почему карантин не спасет украинцев от коронавируса
Что будет с пандемией коронавируса летом: Комаровский дал ответ
На Киевщине усилят меры дезинфекции жилых массивов на период карантинаНа Киевщине усилят меры дезинфекции жилых массивов на период карантина
В аэропорту Кении пропали 6 млн защитных масок, заказанных ГерманиейВ аэропорту Кении пропали 6 млн защитных масок, заказанных Германией
В Киеве посетителям магазинов запретили входить без масок, а продавцов обязали мерить перед работой температуруВ Киеве посетителям магазинов запретили входить без масок, а продавцов обязали мерить перед работой температуру
Жена Малиновского рассказала о новых правилах проживания в Бергамо в карантинных условияхЖена Малиновского рассказала о новых правилах проживания в Бергамо в карантинных условиях
В Киеве запаса масок хватит на 7-10 дней, - замглавы КГГАВ Киеве запаса масок хватит на 7-10 дней, - замглавы КГГА
Билл Гейтс рассказал, когда закончится эпидемия коронавирусаБилл Гейтс рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса
Суд арестовал одного из грабителей медицинских масок в Киеве с залогом 210 тыс. гривенСуд арестовал одного из грабителей медицинских масок в Киеве с залогом 210 тыс. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости