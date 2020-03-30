В Киев из Кореи прибыли 100 тысяч тестов на коронавирус (фото)

На Киевской таможне завершилось оформление 100 тысяч высокоточных лабораторных тест-систем DiaPlexQTM NovelCoronavirus (2019-nCoV) DetectionKit для диагностирования COVID-19. Они поступили в Украину из Кореи.

Об этом KV сообщили в пресс-службе Киевской таможни Гостаможслужбы.

“Оформление тестов проведено с освобождением от уплаты ввозной пошлины и налогообложения НДС, как предназначающихся для учреждений здравоохранения для осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что таможенное оформление было завершено сегодня, в 11:14.

Напомним, что по состоянию на сегодняшнее утро в Киеве уже 102 человека заболели COVID-19. Среди заболевших 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин – от 25 до 70 лет. Лидером по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице является Печерский район, где зафиксировано 27 случаев заболевания.

Также KV сообщала, что в Киевской области возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19. Палатки устанавливают во исполнение распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня в связи с эпидемической ситуацией на территории Киевской области.

Фото: пресс-служба Киевской таможни