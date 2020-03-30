В Киев из Кореи прибыли 100 тысяч тестов на коронавирус (фото)

В Киев из Кореи прибыли 100 тысяч тестов на коронавирус (фото)

На Киевской таможне завершилось оформление 100 тысяч высокоточных лабораторных тест-систем DiaPlexQTM NovelCoronavirus (2019-nCoV) DetectionKit для диагностирования COVID-19. Они поступили в Украину из Кореи.

Об этом KV сообщили в пресс-службе Киевской таможни Гостаможслужбы.

“Оформление тестов проведено с освобождением от уплаты ввозной пошлины и налогообложения НДС, как предназначающихся для учреждений здравоохранения для осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что таможенное оформление было завершено сегодня, в 11:14.

Напомним, что по состоянию на сегодняшнее утро в Киеве уже 102 человека заболели COVID-19. Среди заболевших 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин – от 25 до 70 лет. Лидером по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице является Печерский район, где зафиксировано 27 случаев заболевания. 

Также KV сообщала, что в Киевской области возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19. Палатки устанавливают во исполнение распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня в связи с эпидемической ситуацией на территории Киевской области.

Фото: пресс-служба Киевской таможни

В Киев из Кореи прибыли 100 тысяч тестов на коронавирус (фото)
В Киев из Кореи прибыли 100 тысяч тестов на коронавирус (фото)

Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой областиТри человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области
В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
Блок рекламы


Похожие новости
В Черновцах от коронавируса умер 84-летний мужчинаВ Черновцах от коронавируса умер 84-летний мужчина
В каких городах и районах Киевской области обнаружены зараженные коронавирусом (список)В каких городах и районах Киевской области обнаружены зараженные коронавирусом (список)
Владельцы помещения в доме на Майдане Независимости заявили, что проводят не требующую разрешений темомодернизацию кровли (фото)Владельцы помещения в доме на Майдане Независимости заявили, что проводят не требующую разрешений темомодернизацию кровли (фото)
В Киеве на Подоле из-за прорыва теплотрассы провалилась часть тротуара и дорогиВ Киеве на Подоле из-за прорыва теплотрассы провалилась часть тротуара и дороги
Печерский район лидирует по количеству заболевших COVID-19 в КиевеПечерский район лидирует по количеству заболевших COVID-19 в Киеве
Кличко пристыдил киевлян за "поездки толпами на природу"Кличко пристыдил киевлян за "поездки толпами на природу"
На Киевщине возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19 (фото)На Киевщине возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19 (фото)
В Киеве подтверждено уже более 100 случаев заболевания COVID-19В Киеве подтверждено уже более 100 случаев заболевания COVID-19
Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человекКоличество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек
Минздрав обнародовал возрастную статистику больных коронавирусомМинздрав обнародовал возрастную статистику больных коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости