Владельцы помещения в доме на Майдане Независимости заявили, что проводят не требующую разрешений темомодернизацию кровли (фото)

После появления сообщений о возобновлении строительства на крыше дома по ул. Софиевской, 1, фасад которого выходит на столичный Майдан Независимости, владельцы помещения заявили, что проводят термомодернизацию протекающей кровли. По их словам, такие работы не требуют получения отдельных разрешений.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице многоквартирного дома “Софиевская 1”.

“27 марта 2020 года были начаты работы по термомодернизации крыши. Как сообщалось в предыдущих публикациях, кровля была установлена как временное решение (учитывая дожди и холодную погоду)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом работ соседи были проинформированы плакатами на дверях и в парадных.

Также, по словам собственников помещения, для такого типа работ нет требований законодательства для получения карточки нарушения благоустройства, поскольку работы проводятся на кровле, а не на фасаде. Также они утверждают, что не существует требований об уведомлении отдела архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) о начале работ, поскольку проводится текущий ремонт.

“Также, владельцами было решено демонтировать установленные деревянные опоры для накрытия от дождя – за свой счет, силами своих работников к соответствующей встрече. Проведение ремонта и работ по термомодернизации кровли без установки накрытия может привести к заливке квартир жителей”, – говорится в сообщении.

По их словам, работы были временно приостановлены до понедельника, 30 марта, чтобы провести встречи с руководителями отделов КГГА по плану работ.

Владельцы помещения сообщили, что “после демонтажа элементов кровли работники КГГА оставили дом без крыши: дождями залило не только квартиру владельцев, но и шестой этаж”, – говорится в сообщении.

Напомним, что на здании, расположенном на Майдане Независимости в Киеве , в марте 2020 года была зафиксирована попытка возвести надстройку. Примечательно, что на том же здании, осенью прошлого года уже было остановлено подобное незаконное строительство. На сей раз надстройку пытаются возвести по другую сторону фронтона здания.

Ранее KV сообщала, что осенью прошлого года разразился скандал из-за возведения надстройки на здании на Майдане Независимости. Строительство было остановлено. 18 октября 2019 года скандальную надстройку начали демонтировать. При этом владелец скандального строительства на крыше уверял, что надстройка на крыше является законной, поскольку ранее на это якобы были получены необходимые разрешительные документы. Однако столичными властями было принято решение о демонтаже надстройки.

Позднее владелец квартиры, который пытался возвести надстройку на крыше здания, пообещал восстановить конструкцию крыши. Также он заверил, что отремонтирует задние и наведет порядок на внутренней домовой территории в центре Киева .

Фото: Facebook-страница