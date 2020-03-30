Печерский район лидирует по количеству заболевших COVID-19 в Киеве

По состоянию на сегодняшнее утро в Киеве уже 102 человека заболели COVID-19. Среди заболевших 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин – от 25 до 70 лет. Лидером по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице является Печерский район, где зафиксировано 27 случаев заболевания.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Как сообщил во время онлайн пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко, уже 102 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

“В столице стремительно увеличивается количество киевлян, имеющих подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро это уже – 102 человека! Мы получили от Государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” еще 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, – сказал Виталий Кличко.

Согласно сообщению, среди нововыявленных заболевших в Киеве : 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин – от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в клиническую больницу №4, трое – в городскую больницу №9. Другие – лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

“Из 20 новых случаев четыре – так называемые“ семейные очаги”. Когда заболели несколько членов семьи ”, – сообщил мэр Киева .

По его словам, из всех официально зарегистрированных более чем сотни случаев заболевания вылечились уже двое киевлян. Их выписали из Александровской больницы.

Согласно сообщению, на сегодня в Александровской больнице находятся 38 пациентов с диагнозом коронавирус. В городской клинической больницы №4 – 13 человек, в городской клинической больнице №9 – 7. Другие лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

Также сообщаеются данные о количестве заболевших по районам Киева :

Голосеевский район – 14 человек;Дарницкий – 13;Деснянский – 4; Днепровский – 2; Оболонский – 6; Печерский – 27;Подольский – 5;, Святошинский – 8; Соломенский – 16;Шевченковский – 7.

Отметим, что по данным Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано уже 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них в Киеве – 102 случая, в Киевской области – 49 случаев.